Четвертый этап реконструкции ул.Ташкентской займет около года

Министерство транспорта Самарской области ищет подрядчика для выполнения работ по четвертому этапу реконструкции ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Димитрова) на ПК 5+40 — ПК 12+00.
Соответствующий аукцион объявлен на портале госзакупок.
Работы должны начаться в октябре 2018 г. и завершиться к концу сентября 2019 года.
В перечень работ вошли восстановление и закрепление трассы, в том числе рубка деревьев, освобождение территории строительства от существующих сооружений, вынос и защита силовых кабелей, переустройство бытовой и дождевой канализации, водопровода и электроосвещения, непосредственно строительство дороги устройство тротуаров и последующее благоустройство территории.
Согласно аукционной документации протяженность дороги составляет 660 м, предусмотрено по две полосы движения как в прямом, так и в обратном направлении, устройство тротуаров площадью 4,8 тыс. кв. м, установка 34 дорожных знаков и 730,1 кв. м тактильной плитки, 160 п. м пешеходного ограждения и обустройство двух трамвайных остановок.
Начальная максимальная стоимость контракта — 147,4 млн рублей.
Подрядчика определят 21 сентября
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.