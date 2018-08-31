Четвертый этап реконструкции ул.Ташкентской займет около года

Министерство транспорта Самарской области ищет подрядчика для выполнения работ по четвертому этапу реконструкции ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Димитрова) на ПК 5+40 — ПК 12+00.

Соответствующий аукцион объявлен на портале госзакупок.

Работы должны начаться в октябре 2018 г. и завершиться к концу сентября 2019 года.

В перечень работ вошли восстановление и закрепление трассы, в том числе рубка деревьев, освобождение территории строительства от существующих сооружений, вынос и защита силовых кабелей, переустройство бытовой и дождевой канализации, водопровода и электроосвещения, непосредственно строительство дороги устройство тротуаров и последующее благоустройство территории.

Согласно аукционной документации протяженность дороги составляет 660 м, предусмотрено по две полосы движения как в прямом, так и в обратном направлении, устройство тротуаров площадью 4,8 тыс. кв. м, установка 34 дорожных знаков и 730,1 кв. м тактильной плитки, 160 п. м пешеходного ограждения и обустройство двух трамвайных остановок.

Начальная максимальная стоимость контракта — 147,4 млн рублей.

Подрядчика определят 21 сентября