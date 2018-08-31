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Растениеводство АПК и пищепром

В Самарской области собрано 1,5 млн тонн зерна

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Минсельхоза РФ на 30 августа, в Самарской области собрано 1,5 млн т зерновых и зернобобовых культур, при средней урожайности 17,3 ц/га.

Общая посевная площадь под зерновыми культурами в регионе в 2018 г.у составляет 1,1 млн га, по состоянию на отчетную дату обмолочено 875,8 тыс. га, что составляет 77,7% от площади посева.

Яровой и озимой пшеницей засеяно 485,8 тыс. га, обмолочено на данный момент 451,9 тыс. га (93%). Объем намолота пшеницы составляет 1 млн т при средней урожайности 22,4 ц/га.

Ячменем в регионе засеяно 320,2 тыс. га, обмолочено 283,1 тыс. га (88,4%). Собрано 322,3 тыс. т ячменя при средней урожайности 11,4 ц/га.

Посадочная площадь картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Самарской области в текущем агросезоне составляет 4,5 тыс. га, на отчетную дату собрано 1,4 тыс. т при средней урожайности 207,4 ц/га. Овощами засажено 8 тыс. га, на данный момент убрано 1,8 тыс га, с которых собрали 37 тыс. т при средней урожайности 205,6 ц/га.

В регионе идет сев озимых культур под урожай 2019 г., в соответствии с прогнозом, озимыми планируется засеять 390 тыс. га, из которых 274,5 тыс. га уже засеяно.

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