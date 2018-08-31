Татьяна Волосовец на стратсессии "Лучшее - детям" рассказала о программе "Десятилетие детства"

Одну из секций прошедшей на этой неделе в Самарской области стратегической сессии "Лучшее - детям" вела директор ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО" Татьяна Волосовец.
В своем выступлении она говорила о программе "Десятилетие детства", а также о дошкольном образовании и, в частности, об образовании для детей до 3 лет.
"В советских садах всегда было несколько ясельных групп, потому что детей в садик отдавали рано: родители работали. В постсоветский период система потихоньку разрушалась, ясельные группы закрывались, а женщинам разрешили сидеть с детьми до трех лет", - напомнила Татьяна Волосовец и добавила, что сейчас, когда начали возвращать ясельные группы, выяснилось, что воспитателей, умеющих работать с детьми этого возраста, уже не осталось, и теперь необходимо вновь обучать этому молодых педагогов.
"На организацию ясельных групп в детских садах в этом и в следующем году выделяется по 24,5 млрд рублей. Но мало построить здания, если мы не подготовим для этих групп воспитателей", - подчеркивает Татьяна Волосовец.
Также в своем выступлении она заметила, что новые подходы к детям необходимы также потому, что дети сейчас стали другими - они не такие, как 30 лет назад.
"С точки зрения анатомии, они, конечно, те же. Но с точки зрения жизни ребенка в социуме все изменилось кардинально. И сегодня уже говорили, что наши дети живут в условиях Сети - это сетевое поколение, без Сети они уже не живут. А мы с ними по-прежнему пытаемся работать, как в досетевую эпоху. Это серьезный вызов для учителя", - поясняет Татьяна Волосовец.
Больше внимания, по ее словам, также необходимо уделять сбережению здоровья детей в школе, профилактике так называемых школьных болезней, связанных с органами зрения, опорно-двигательным аппаратом, желудочно-кишечным трактом.
"Нельзя не сказать о детях-инвалидах и детях с ограниченными возможностями здоровья. Целый раздел посвящен этому вопросу (вероятно, в программе "Десятилетие детства". - Прим. ред.). И я должна сказать, что невозможно работать с детьми, не имея к тому специальных знаний, умений и навыков, компетенций.
"И поэтому поставлена задача повышения квалификации педагогических работников по вопросам работы с детьми с инвалидностью", - рассказала Татьяна Волосовец, добавив, что в 2018 г. такие компетенции получили 4 тыс. педагогов, еще столько же получат в 2019 году.
"Я бы поставила задачу не 4 тыс., а 40 тыс., потому что все педагоги нуждаются в этой компетенции", - заметила она.
Также Татьяна Волосовец отдельно уделила внимание важности реализации национальных проектов "Образование" и "Демография".
"Мне кажутся очень важными проекты "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Новые возможности для каждого" и "Современные родители". И говоря, например, об успехе каждого ребенка, я не могу не сказать о том, что здесь на территории Самарской области разработана программа, которая сейчас востребована во многих детских садах нашей страны, - "Растим будущих инженеров". И сейчас, я знаю, уже 13 регионов взяли эту программу на вооружение. Это та программа, которая дает первые возможности разобраться в профессии совсем маленьким детям от 5 до 7 лет", - рассказала Татьяна Волосовец.
В завершение она подчеркнула, что в Самарской области реализуется большое количество проектов и в дошкольном образовании, и в школе, и в вузах, и в системе среднего профессионального образования.
"Так что, мне кажется, было бы неплохо на стратегические сессии приглашать коллег из других регионов - поучиться и обменяться опытом", - подытожила она.
Напомним, в Самарской области в рамках работы над долгосрочной стратегией развития проводятся тематические сессии, каждая из которых посвящена определенным отраслям жизни региона: ЖКХ и благоустройство, кадровая политика, экономика, повышение уровня жизни малых городов и сельских территорий, развитие системы здравоохранения, а также образования.
К участию в каждой из них привлекается максимально широкий круг экспертов - от чиновников и экспертов федерального уровня до инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий вырабатываются конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)