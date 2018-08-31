Татьяна Волосовец на стратсессии "Лучшее - детям" рассказала о программе "Десятилетие детства"

Одну из секций прошедшей на этой неделе в Самарской области стратегической сессии "Лучшее - детям" вела директор ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО" Татьяна Волосовец.

В своем выступлении она говорила о программе "Десятилетие детства", а также о дошкольном образовании и, в частности, об образовании для детей до 3 лет.

"В советских садах всегда было несколько ясельных групп, потому что детей в садик отдавали рано: родители работали. В постсоветский период система потихоньку разрушалась, ясельные группы закрывались, а женщинам разрешили сидеть с детьми до трех лет", - напомнила Татьяна Волосовец и добавила, что сейчас, когда начали возвращать ясельные группы, выяснилось, что воспитателей, умеющих работать с детьми этого возраста, уже не осталось, и теперь необходимо вновь обучать этому молодых педагогов.

"На организацию ясельных групп в детских садах в этом и в следующем году выделяется по 24,5 млрд рублей. Но мало построить здания, если мы не подготовим для этих групп воспитателей", - подчеркивает Татьяна Волосовец.

Также в своем выступлении она заметила, что новые подходы к детям необходимы также потому, что дети сейчас стали другими - они не такие, как 30 лет назад.

"С точки зрения анатомии, они, конечно, те же. Но с точки зрения жизни ребенка в социуме все изменилось кардинально. И сегодня уже говорили, что наши дети живут в условиях Сети - это сетевое поколение, без Сети они уже не живут. А мы с ними по-прежнему пытаемся работать, как в досетевую эпоху. Это серьезный вызов для учителя", - поясняет Татьяна Волосовец.

Больше внимания, по ее словам, также необходимо уделять сбережению здоровья детей в школе, профилактике так называемых школьных болезней, связанных с органами зрения, опорно-двигательным аппаратом, желудочно-кишечным трактом.

"Нельзя не сказать о детях-инвалидах и детях с ограниченными возможностями здоровья. Целый раздел посвящен этому вопросу (вероятно, в программе "Десятилетие детства". - Прим. ред.). И я должна сказать, что невозможно работать с детьми, не имея к тому специальных знаний, умений и навыков, компетенций.

"И поэтому поставлена задача повышения квалификации педагогических работников по вопросам работы с детьми с инвалидностью", - рассказала Татьяна Волосовец, добавив, что в 2018 г. такие компетенции получили 4 тыс. педагогов, еще столько же получат в 2019 году.

"Я бы поставила задачу не 4 тыс., а 40 тыс., потому что все педагоги нуждаются в этой компетенции", - заметила она.

Также Татьяна Волосовец отдельно уделила внимание важности реализации национальных проектов "Образование" и "Демография".

"Мне кажутся очень важными проекты "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Новые возможности для каждого" и "Современные родители". И говоря, например, об успехе каждого ребенка, я не могу не сказать о том, что здесь на территории Самарской области разработана программа, которая сейчас востребована во многих детских садах нашей страны, - "Растим будущих инженеров". И сейчас, я знаю, уже 13 регионов взяли эту программу на вооружение. Это та программа, которая дает первые возможности разобраться в профессии совсем маленьким детям от 5 до 7 лет", - рассказала Татьяна Волосовец.

В завершение она подчеркнула, что в Самарской области реализуется большое количество проектов и в дошкольном образовании, и в школе, и в вузах, и в системе среднего профессионального образования.

"Так что, мне кажется, было бы неплохо на стратегические сессии приглашать коллег из других регионов - поучиться и обменяться опытом", - подытожила она.

Напомним, в Самарской области в рамках работы над долгосрочной стратегией развития проводятся тематические сессии, каждая из которых посвящена определенным отраслям жизни региона: ЖКХ и благоустройство, кадровая политика, экономика, повышение уровня жизни малых городов и сельских территорий, развитие системы здравоохранения, а также образования.

К участию в каждой из них привлекается максимально широкий круг экспертов - от чиновников и экспертов федерального уровня до инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий вырабатываются конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров.