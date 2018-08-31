Одно из ведущих дочерних обществ ПАО "Транснефть", АО "Транснефть - Приволга" в рамках долгосрочной программы энергосбережения планирует в 2018 году сократить удельное энергопотребление более чем на 0,5%. Экономия должна составить 6,082 млн кВт-час — этой энергии хватило бы на два часа потребителям всей Самарской области.

Системный подход

Одна из первоочередных задач, стоящих сегодня перед российской экономикой, — это повышение эффективности производства. Решение есть — эффективность растет там, где внедряются передовые технологии и оборудование, где экономят топливно-энергетические ресурсы. В ПАО "Транснефть" 2018 год объявлен Годом энергосбережения. Ежегодно снижать энергоемкость технологических процессов по перекачке нефти и нефтепродуктов — такая задача поставлена перед всеми дочерними обществами компании.

В АО "Транснефть - Приволга" первую программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности приняли еще в 2009 году. За 9 лет планомерной работы потребление электроэнергии удалось сократить на 13,91%, причем лишь по итогам 2017 года потребление энергоресурсов снизилось на 1,8%, что дало экономию в размере 39,3 миллионов рублей.

Сейчас действует долгосрочная программа энергосбережения на период с 2018 по 2023 годы. У нее две основные цели. С одной стороны, это снижение объемов потребления энергоресурсов, а с другой — сокращение затрат на их приобретение. В основу заложены жесткие, но достижимые показатели экономии.

Например, в 2018 году планируется сэкономить 6,082 млн кВт-час электроэнергии на 20,314 млн рублей. В июле текущего года столько вырабатывала за семь с половиной часов вся тепловая генерация Самарской энергосистемы, а это 8 крупных ТЭЦ.

Для достижения этих целей в АО "Транснефть - Приволга" внедряют более энергоэффективное насосное оборудование с частотным регулированием, подбирают оптимальные технологические режимы перекачки нефти. Известно, что очистка внутренней поверхности трубопроводов и фильтров грязеуловителей, применение присадок заметно снижают гидравлическое сопротивление. Это еще один путь для снижения удельного энергопотребления на перекачку нефти. В 2018 году в АО "Транснефть - Приволга" оно должно снизиться с 13,04 тыс. кВт-ч/млн т.км до 12, 61 тыс. кВт-ч/млн т. км.

Хорошую экономию дает внедрение рациональных схем освещения. На предприятии немало помещений, которые нет смысла освещать, когда там нет людей. Их присутствие фиксируют датчики движения и присутствия.

Серьезное внимание уделяется улучшению теплоизоляции зданий, сооружений и тепловых сетей, внедряются системы рекуперации тепла в вентиляционных установках. Этот комплекс мер позволит снизить расход котельно-печного топлива и объемы приобретаемой тепловой энергии. Здесь плановая годовая экономия должна составить 126,15 тонн условного топлива стоимостью 439,6 тыс. рублей.

Оптимизация логистики перевозок, контроль за перемещением транспорта с помощью системы мониторинга на базе ГЛОНАСС — эти меры позволят сэкономить 42,83 тыс. литров моторного топлива, что составит 1,078 млн рублей в денежном выражении.

Вообще в АО "Транснефть - Приволга" энергосбережением и повышением энергоэффективности занимаются системно и постоянно. Внедрили систему энергоменеджмента, которая полностью соответствует очень жесткому международному стандарту ISO 50001:2011. Ресертификационный аудит, который российский филиал компании DQS провел в апреле 2018 года, показал, что самарское предприятие выполняет требования этого стандарта в полном объеме.

Энергоинновации

Первый шаг на пути к реальному энергосбережению — развертывание системы учета, контроля и оперативного мониторинга за расходованием энергоресурсов. Сегодня в АО "Транснефть - Приволга" развернуты и успешно функционируют несколько видов автоматизированных систем контроля и учета. В их числе автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ), автоматизированная система технического учета электрической энергии (АСТУЭ), а также подсистема мониторинга электрической энергии АСТУЭ. Помимо этих систем, для учета, контроля и анализа топливно-энергетических ресурсов в АО "Транснефть - Приволга" внедрена информационно-аналитическая система энергоменеджмента (ИАС ЭМ).

Идет активная замена морально устаревшего оборудования на современное, с более высокими характеристиками, более высоким КПД. В частности, в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 30 новых электродвигателей, 21 насос и 2 котельных.

Заметный вклад в повышение энергоэффективности АО "Транснефть - Приволга" должны внести возобновляемые источники энергии, в частности, энергия Солнца. В ходе реконструкции объектов Центральной базы производственного обслуживания в Новокуйбышевске будут установлены 840 солнечных панелей общей мощностью 252 кВт.

Техническая реализация проекта началась 1 июля 2018 года и завершится в четвертом квартале. Фотоэлектрическая система электроснабжения на ЦБПО будет применяться в качестве дополнительного источника электроэнергии. Для систем внутриплощадочного освещения объектов линейной части будет введено в эксплуатацию 16 установок солнечных батарей. Выбор места для реализации этого проекта не случаен: по статистике в районе Новокуйбышевска около 2 тыс. часов в год солнце не закрыто облаками, и всего несколько километров отделяют ЦБПО от строящейся Самарской солнечной электростанции.

Общий эффект от экономии энергоресурсов в АО "Транснефть - Приволга" по итогам 2018 года должен составить 21,831 млн рублей.