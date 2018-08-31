Эксперт объяснил цвет розовых прудов в Кинельском районе

Сотрудники ООО "Межрайонный напорный самоточный коллектор" объяснили цвет "розовых" озер в Кинельском районе.
Озера, вызвавшие обеспокоенность у жителей региона, являются прудами-накопителями ООО "Межрайонный напорный самоточный коллектор". Они входят в систему водоотведения с промышленной зоны по ул. Балтийский проезд (пивоваренная компания "Балтика", ООО "Орикс" и так далее).
По данным инженера "Межрайонного напорного самоточного коллектора" Ю.Астаева, розовый цвет воды связан с сезонными процессами жизнедеятельности одноклеточных зеленых водорослей - хлорелл. Их запустили в пруды пять лет назад для биологической очистки сточных вод.
Хлорелла подавляет рост сине-зеленных водорослей, тем самым препятствуя цветению воды, а также способствуя очистке водоема от нефтепродуктов, тяжелых металлов, фенолов и так далее.
Угрозы жителям это явление не несет.
Последние комментарии
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные