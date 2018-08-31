Движение транспорта по Московскому шоссе планируется восстановить в 8 вечера

В пятницу, 31 августа, в 13:00 завершены аварийно-восстановительные работы на месте утечки на Московском шоссе, сообщает пресс-служба "РКС-Самара".

До 14:00 проводилось подключение линии и проверка ее работы. Параллельно подрядная организация начала засыпку. В 14:40 участок полностью передан подрядчику для восстановления асфальтового покрытия.

Ориентировочно, к 20:00 движение транспорта по Московскому шоссе будет восстановлено.