Движение транспорта по Московскому шоссе планируется восстановить в 8 вечера

В пятницу, 31 августа, в 13:00 завершены аварийно-восстановительные работы на месте утечки на Московском шоссе, сообщает пресс-служба "РКС-Самара".
До 14:00 проводилось подключение линии и проверка ее работы. Параллельно подрядная организация начала засыпку. В 14:40 участок полностью передан подрядчику для восстановления асфальтового покрытия.
Ориентировочно, к 20:00 движение транспорта по Московскому шоссе будет восстановлено.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...