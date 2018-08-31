В "РКС-Самара" проанализировали платежную дисциплину абонентов по районам

Общая задолженность абонентов за потребленные услуги водоснабжения и водоотведения составляет почти 1,5 миллиарда рублей. Больше всего долгов накопили абоненты Промышленного района Самары — 352 822 831 рубль, это почти третья часть от общей суммы. Далее идут Кировский (162 831 327 рублей) и Советский (140 027 676). Задолженности других районов также исчисляются десятками миллионов рублей.

Промышленный район оказался в лидерах и по некоторым группам должников. УК, ТСЖ, ЖСК этого района накопили более 186 миллионов рублей, а абоненты, находящиеся на прямых расчетах, проживающие в Промышленном районе — более 164 миллионов.

Среди бюджетных организаций самая большая сумма долга накопилась у тех, кто зарегистрирован в Самарском районе — 951 536 рублей.

Сегодня "РКС-Самара" обслуживают 368 тысяч абонентов, находящихся на прямых расчетах, более тысячи УК, ТСЖ, ЖСК и почти 10 тысяч других юридических лиц. Ни по одной из категорий абонентов, ни по одному району в строчках "задолженность" нет цифры "ноль".

У "РКС-Самара" есть конкретные предложения по работе с должниками, организовать которую должны именно районные администрации. Обсудить эти предложения с главами районов и города руководители компании готовы уже сейчас.