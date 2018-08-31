КуАз наращивает объемы производства, не забывая об экологии

ПАО "КуйбышевАзот" за первое полугодие 2018 г. показал чистую прибыль в 2,7 млрд рублей. Предприятие продолжает курс на постоянное развитие и модернизацию собственного производства, а также запуск практически в режиме нон-стоп все новых и новых площадок, многие из которых открываются совместно с иностранными партнерами. На эти цели за первые шесть месяцев текущего года было инвестировано 2,8 млрд рублей.

КуАз подрос в объемах

Одно из ведущих предприятий российской химической промышленности ПАО "КуйбышевАзот" (КуАз) отчиталось об итогах работы за первые полгода 2018 года. Объем реализации товарной продукции завода за этот период составил 28,4 млрд руб., что выше показателей аналогичного периода 2017 г. на 34,7%. Чистая прибыль достигла 2,7 млрд рублей.

Рост выручки на предприятии объясняют увеличением объемов продаж по основным продуктам, а также благоприятной рыночной конъюнктурой. Кроме того, КуАз ежегодно наращивает объем производства по основным видам продукции. Так, например, за шесть месяцев 2018 г. аммиака было выработано на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В режиме постоянного развития

Такого результата не удалось бы достичь без созданного совместно с немецкой компанией Linde производства "Линде Азот Тольятти", которое использует новейшую технологию прямого синтеза аммиака. Технология позволяет обеспечивать экологически чистое и безопасное производство, минимизируя при этом объем потребления ресурсов. В этом году производство вышло на проектную мощность в 1340 тонн в сутки. Совместное предприятие использует в работе прогрессивные ресурсосберегающие технологии, соответствующие самым строгим требованиям экологической и промышленной безопасности. Это один из основных факторов, который является для "КуйбышевАзота" определяющим при разработке новых и модернизации действующих производств.

Кстати, КуАЗ по праву можно назвать одним из лидеров по объему вновь вводимых высокотехнологичных производственных мощностей. За последние годы на КуАзе появилось сразу несколько новых современных площадок. В их числе энергоэффективное производство циклогексанона (ЭПЦ) с использованием запатентованной технологии компании Royal DSM N.V. (Нидерланды), а также производство продуктов разделения воздуха, запущенное совместно с американской корпорацией Praxair.

В 2017 г. работа по привлечению на тольяттинскую площадку зарубежных инвесторов продолжилась, и было создано совместное предприятие с итальянской компанией Maire Tecnimont — для проектирования и строительства нового производства карбамида. Это СП Это СП получило название "Волгаферт" и было зарегистрировано осенью 2017 года. В настоящее время ведётся разработка базовой инженерной и проектной документации под руководством Tecnimont S.p.A (Tecnimont) в сотрудничестве с Stamicarbon B.V. и АО "НИИК" в качестве проектного института.

"Для нас важно, что Stamicarbon — один из лидеров в области разработок и лицензирования технологии получения карбамида. И в нашем проекте будет применена именно такая прогрессивная технология, которая обеспечит экологически чистое и безопасное производство, а также уровень потребления ресурсов, соответствующий лучшим мировым образцам", — отмечают на предприятии.

Кроме того, в июне 2018 г. на предприятии завершился аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям нового стандарта IATF 16949:2016 применительно к процессу проектирования и производства пропитанной кордной ткани. Аудитором выступила компания United Registrar of Systems (URS) — международный независимый орган по сертификации. Специалисты URS отметили высокий уровень готовности ПАО "КуйбышевАзот" к работе по новому стандарту качества.

Безопасные технологии

Современные технологии позволяют минимизировать риски воздействия на окружающую среду. Вопросам экологичности производства на предприятии в целом уделяется серьезное внимание, но главное — к решению этой задачи КуАз подходит системно.

В частности, в настоящее время ведется строительство очистных сооружений ливневых стоков Северного промузла и части Центрального района Тольятти. А уже в 2017 г. были введены в эксплуатацию локальные очистные сооружения на производстве карбамида, что позволило прекратить сброс химически загрязненных стоков и сократило расход речной воды.

Помимо этого, на предприятии уже внедрен первый этап безгазгольдерной схемы производства слабой азотной кислоты, а на производстве аммиачной селитры запущена установка конденсации паров. Это также способствует снижению выбросов в атмосферу. Важно отметить, что работа КуАза по внедрению самых безопасных и современных технологий производства ведется, скажем так, на опережение. Так, согласно новым требованиям законодательства, с 2019 г. основные источники выбросов в атмосферу должны быть оборудованы системами автоматического контроля и учёта. При этом на ПАО "КуйбышевАзот" контрольные датчики начали устанавливать еще в 2014 году.

Системный подход к вопросам экологии дает свои результаты: с 2000 г. при росте объемов товарной продукции в два раза объем химзагрязненных стоков снизился в 3,7 раза, удельных выбросов — в 1,5 раза, потребление электро- и теплоэнергии уменьшилось в 1,5 раза, речной воды — в 1,6 раза.