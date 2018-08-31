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ИТ Транспорт и связь

"Ростелеком" научил сотрудников самарской фирмы "Бизнес-Гарант" отражать хакерские атаки

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" предоставил электронные обучающие курсы по основам информационной безопасности группе компаний "Бизнес-Гарант". Персонал 12 филиалов юридической фирмы в Самаре и Тольятти научился отражать имитированные цифровые атаки. Перечень киберугроз в программе курсов постоянно обновляется.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Сервис автоматически определяет степень уязвимости программного обеспечения на рабочих местах сотрудников ГК "Бизнес-Гарант". Следить за ключевыми показателями эффективности процесса обучения заказчик может через личный кабинет.

Андрей Лисицын, системный администратор фирмы "Бизнес-Гарант": "Курс обучения построен на наглядных примерах и охватывает все важные моменты работы пользователя с IT-системами. От теста к тесту сотрудники поднимают уровень знаний, повышая кибербезопасность компании".

Павел Полянский, представитель службы технической поддержки бухгалтеров фирмы "Бизнес-Гарант": "Я прошел курс по безопасной работе в Интернете от "Ростелекома". Материал будет понятен даже далекому от информационных технологий человеку. В удобном формате представлены ссылки на внешние ресурсы. Примеры из жизни помогают правильно пользоваться интернет-сайтами и электронной почтой. Полученные знания мы будем применять для защиты своих систем и данных клиентов".

Сергей Иванов, директор Самарского филиала компании "Ростелеком": "Стандартная длительность кибератаки − несколько десятков секунд, а время компенсации потерь бизнеса несравнимо больше. Обучение сотрудников предприятий и организаций при помощи имитированных цифровых атак помогает существенно снизить риск угрозы информационной безопасности, связанной с человеческим фактором. Для дополнительной защиты мы предоставляем корпоративным клиентам антивирусное программное обеспечение и межсетевой фильтр, который позволяет мгновенно реагировать на инциденты".

Инфраструктура сервиса, включающая систему дистанционного обучения для сотрудников заказчика и личный кабинет, располагается на вычислительных мощностях "Ростелекома". Это обеспечивает безопасность данных ГК "Бизнес-Гарант".

Дополнительную информацию об услуге в Самарской области можно получить по телефонам: 8 (846) 200 45 11 и 8 (846) 332 59 57.

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Последние комментарии

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 13:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 06:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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