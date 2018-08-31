"Ростелеком" научил сотрудников самарской фирмы "Бизнес-Гарант" отражать хакерские атаки

"Ростелеком" предоставил электронные обучающие курсы по основам информационной безопасности группе компаний "Бизнес-Гарант". Персонал 12 филиалов юридической фирмы в Самаре и Тольятти научился отражать имитированные цифровые атаки. Перечень киберугроз в программе курсов постоянно обновляется.
Сервис автоматически определяет степень уязвимости программного обеспечения на рабочих местах сотрудников ГК "Бизнес-Гарант". Следить за ключевыми показателями эффективности процесса обучения заказчик может через личный кабинет.
Андрей Лисицын, системный администратор фирмы "Бизнес-Гарант": "Курс обучения построен на наглядных примерах и охватывает все важные моменты работы пользователя с IT-системами. От теста к тесту сотрудники поднимают уровень знаний, повышая кибербезопасность компании".
Павел Полянский, представитель службы технической поддержки бухгалтеров фирмы "Бизнес-Гарант": "Я прошел курс по безопасной работе в Интернете от "Ростелекома". Материал будет понятен даже далекому от информационных технологий человеку. В удобном формате представлены ссылки на внешние ресурсы. Примеры из жизни помогают правильно пользоваться интернет-сайтами и электронной почтой. Полученные знания мы будем применять для защиты своих систем и данных клиентов".
Сергей Иванов, директор Самарского филиала компании "Ростелеком": "Стандартная длительность кибератаки − несколько десятков секунд, а время компенсации потерь бизнеса несравнимо больше. Обучение сотрудников предприятий и организаций при помощи имитированных цифровых атак помогает существенно снизить риск угрозы информационной безопасности, связанной с человеческим фактором. Для дополнительной защиты мы предоставляем корпоративным клиентам антивирусное программное обеспечение и межсетевой фильтр, который позволяет мгновенно реагировать на инциденты".
Инфраструктура сервиса, включающая систему дистанционного обучения для сотрудников заказчика и личный кабинет, располагается на вычислительных мощностях "Ростелекома". Это обеспечивает безопасность данных ГК "Бизнес-Гарант".
Дополнительную информацию об услуге в Самарской области можно получить по телефонам: 8 (846) 200 45 11 и 8 (846) 332 59 57.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???