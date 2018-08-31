"Ростелеком" научил сотрудников самарской фирмы "Бизнес-Гарант" отражать хакерские атаки

"Ростелеком" предоставил электронные обучающие курсы по основам информационной безопасности группе компаний "Бизнес-Гарант". Персонал 12 филиалов юридической фирмы в Самаре и Тольятти научился отражать имитированные цифровые атаки. Перечень киберугроз в программе курсов постоянно обновляется.

Сервис автоматически определяет степень уязвимости программного обеспечения на рабочих местах сотрудников ГК "Бизнес-Гарант". Следить за ключевыми показателями эффективности процесса обучения заказчик может через личный кабинет.

Андрей Лисицын, системный администратор фирмы "Бизнес-Гарант": "Курс обучения построен на наглядных примерах и охватывает все важные моменты работы пользователя с IT-системами. От теста к тесту сотрудники поднимают уровень знаний, повышая кибербезопасность компании".

Павел Полянский, представитель службы технической поддержки бухгалтеров фирмы "Бизнес-Гарант": "Я прошел курс по безопасной работе в Интернете от "Ростелекома". Материал будет понятен даже далекому от информационных технологий человеку. В удобном формате представлены ссылки на внешние ресурсы. Примеры из жизни помогают правильно пользоваться интернет-сайтами и электронной почтой. Полученные знания мы будем применять для защиты своих систем и данных клиентов".

Сергей Иванов, директор Самарского филиала компании "Ростелеком": "Стандартная длительность кибератаки − несколько десятков секунд, а время компенсации потерь бизнеса несравнимо больше. Обучение сотрудников предприятий и организаций при помощи имитированных цифровых атак помогает существенно снизить риск угрозы информационной безопасности, связанной с человеческим фактором. Для дополнительной защиты мы предоставляем корпоративным клиентам антивирусное программное обеспечение и межсетевой фильтр, который позволяет мгновенно реагировать на инциденты".

Инфраструктура сервиса, включающая систему дистанционного обучения для сотрудников заказчика и личный кабинет, располагается на вычислительных мощностях "Ростелекома". Это обеспечивает безопасность данных ГК "Бизнес-Гарант".

Дополнительную информацию об услуге в Самарской области можно получить по телефонам: 8 (846) 200 45 11 и 8 (846) 332 59 57.