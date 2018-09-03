Максим Кравченко, компания IT Univerce: "Стратегические сессии нужно проводить регулярно"

Во вторник, 4 сентября, в Тольятти пройдет форум по обсуждению стратегии развития Самарской области. Он станет логическим завершением серии из семи тематических стратегических сессий, прошедших в регионе в июле-августе.

Директор по разработке программного обеспечения компании IT Univerce Максим Кравченко уверен, что большой эффект для развития региона мог бы дать перевод стратегических сессий из разового мероприятия в формат постоянно действующих рабочих групп для решения наиболее актуальных для губернии вопросов.

"Я выступал в качестве спикера на стратегической сессии, посвященной цифровой экономике. В рамках этой сессии была сделана большая работа: систематизирован список участников процесса цифровизации экономики региона, озвучены основные проблемы, с которыми они сталкиваются в своей работе, а также предложены варианты решения этих проблем. Такое вот живое общение, в котором участвовали представители и бизнеса, и власти, и образовательных учреждений, и общественности, на мой взгляд, очень интересно и эффективно. Хотелось бы, чтобы такие встречи стали регулярными, возможно, были созданы рабочие группы в разных сферах", - говорит эксперт.

В качестве основных предложений секции по цифровой экономики, которые могли бы войти в итоговую стратегию развития региона, Максим Кравченко отметил разработку программ длительного льготного кредитования для предприятий малого и среднего бизнеса.

"Предприятиям нужны "длинные деньги" для того, чтобы успеть внедрить инновации и выйти на окупаемость", - пояснил эксперт.

Кроме того, он отметил, что необходимо уделить серьезное внимание сфере образования, как в плане подготовки квалифицированных кадров для IT, так и создания при вузах научно-технической базы для исследований и разработок.

Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается долгосрочная стратегия развития. В рамках этой работы проводились тематические стратегические сессии, каждая из которых была посвящена определенным отраслям жизни региона. Так, уже состоялись сессии, посвященные вопросам ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, экономики, повышения уровня жизни малых городов и сельских территорий, развития системы здравоохранения, сельскому хозяйству и образованию.

К участию в каждой из них привлекался максимально широкий круг экспертов - от чиновников и экспертов федерального уровня до просто инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий были выработаны конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров.