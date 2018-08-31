Из-за столкновения мотоциклиста и автомобиля на ул. Красноармейской вставали трамваи

В пятницу, 31 августа, в 16:20, на пересечении улиц Красноармейской и Чапаевской столкнулись легковушка Renault и мотоцикл. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец последствий случившегося.

По словам свидетеля, на месте происшествия работали сотрудники "скорой помощи". Упавший мотоциклист лежал на дороге. Для него медики выкатили из машины носилки. Какие у пострадавшего травмы, сейчас неизвестно.

По словам очевидцев, из-за аварии на ул. Красноармейской остановилось движение трамваев. По данным транспортников, остановка трамваев была зафиксирована в 16:31, а примерно через пять минут их движение возобновилось.

По предварительным данным полицейских, на перекрестке с Чапаевской, поворачивая налево на зеленый сигнал светофора, автомобилист не уступил дорогу встречному мотоциклисту и столкнулся с ним. Мотоциклиста госпитализировали, он в тяжелом состоянии.

Обстоятельства устанавливаются.