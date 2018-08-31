Из-за столкновения мотоциклиста и автомобиля на ул. Красноармейской вставали трамваи

В пятницу, 31 августа, в 16:20, на пересечении улиц Красноармейской и Чапаевской столкнулись легковушка Renault и мотоцикл. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец последствий случившегося.
По словам свидетеля, на месте происшествия работали сотрудники "скорой помощи". Упавший мотоциклист лежал на дороге. Для него медики выкатили из машины носилки. Какие у пострадавшего травмы, сейчас неизвестно.
По словам очевидцев, из-за аварии на ул. Красноармейской остановилось движение трамваев. По данным транспортников, остановка трамваев была зафиксирована в 16:31, а примерно через пять минут их движение возобновилось.
По предварительным данным полицейских, на перекрестке с Чапаевской, поворачивая налево на зеленый сигнал светофора, автомобилист не уступил дорогу встречному мотоциклисту и столкнулся с ним. Мотоциклиста госпитализировали, он в тяжелом состоянии.
Обстоятельства устанавливаются.
Последние комментарии
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.
Водителя надо прав лишить! У пострадавших сотрясение мозга, у одного сложный перелом, требуется оперативное вмешательство! И за что им это? За то что шли по тротуару по своим делам? Водительница, а если бы твоего ребенка или родного человека сбили на ТРОТУАРЕ! Живи с теперь с этой мыслью всю жизнь, и если не отберут права, то выброси их в помойку! Умей отвечать за свои поступки! Про возмещение ущерба тебе сообщат пострадавшие как придут в чувства, тебе должно быть стыдно, горько и совестно за твою манеру вождения! Свою жизнь спасла, а две чужих сбила! Позор!