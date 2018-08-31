"ПТС" возобновляет горячее водоснабжение в Самаре

АО "ПТС" совместно с подрядными организациями завершило работы по техническому перевооружению тепломагистрали диаметром 500 мм и 800 мм по ул. Ново-Вокзальной и ул. Стара Загора в Самаре.

Это позволит до 19 часов 31 августа обеспечить штатный режим горячего водоснабжения, сообщили в пресс-службе компании.

Замена тепломагистрали на ул. Ново-Вокзальной стала одной из крупнейших работ АО "Предприятие тепловых сетей" в рамках подготовки теплосетевого хозяйства Самары к отопительному сезону. Работы велись одновременно на нескольких участках.

На участке от просп. Карла Маркса до ул. Стара-Загора было заменено 520 м теплосети диаметром 800 мм, в районе пересечения ул. Ново-Вокзальная с ул. Вольской было заменено 180 м тепломагистрали диаметром 500 мм. Также были реконструированы четыре тепловых камеры, установлена новая запорная арматура и современные сильфонные компенсаторы.

Сейчас все эти участки введены в работу, ведется их заполнение горячей водой. До конца дня специалисты "ПТС" совместно с жилищными организациями будут вести работу по регулировке режимов и нормализации горячего водоснабжения для жителей Самары.

По информации АО "ПТС" всего испытывали проблемы с горячим водоснабжением 208 домов.

Из них 191 дом в районах улиц Вольской / Ново-Вокзальной, просп. Карла Маркса, ул. Стара Загора, просп. Кирова и ул. Георгия Димитрова будут обеспечены горячей водой 31 августа до 19:00.

Для оставшихся 17 жилых домов, не имевших горячей воды из-за повреждений на бесхозяйных теплосетях, режим ГВС будет восстановлен 31 августа до 20:00.