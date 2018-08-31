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Муниципалитеты Власть и политика

Администрация Самары отчиталась о выполнении бюджета в первом полугодии 2018 года.

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 30 августа, в Самарской городской думе состоялось заседание комитета по бюджету, налогам и экономике. В его рамках депутаты рассмотрели вопрос об исполнении бюджета города за первое полугодие 2018 года.

Как сообщил заместитель руководителя городского департамента финансов и экономического развития Владислав Зотов, изменения в бюджет вносились пять раз.

"Речь идет об учете средств вышестоящих бюджетов в сумме 8,7 млрд руб., налоговых и неналоговых доходов в сумме 261,9 млн руб., источников финансирования дефицита бюджета и т. д.", — рассказал Зотов.

По его словам доходная часть бюджета была исполнена на 11,6 млрд руб. или на 48,3% к годовому плану. Наибольшая ее доля приходится на налоговые и неналоговые доходы бюджета. Они исполнены на сумму 6,6 млрд руб. 4,9 млрд составляют безвозмездные поступления.

Чиновник отметил, что по отношению к аналогичному периоду прошлого года область получила средств на 563,9 млн руб. (на 5,1%) больше. Наибольший рост наблюдается по доходом от компенсации затрат государства (+ 466%), прибыли от долей в уставных капиталах предприятий или дивидендов по акциям (+209%), доходам от поступления единого сельскохозяйственного налога.

Что касается расходной части бюджета, то она за первое полугодие составила 11,9 млрд руб. или 48,3% к плану. На собственные средства города приходится 6,9 млрд руб., а 4,9 млрд руб. — на поступления из вышестоящих бюджетов.

По словам Зотова, за первое полугодие объем финансирования муниципальных и ведомственных программ увеличился на 3,7 млрд руб. или на 41% от запланированных значений. Это связано с учётом средств вышестоящих бюджетов, а также отражением расходов на реализацию новых программ. По словам Зотова, в течение первого полугодия в бюджет были включены три муниципальные программы — "Комфортная городская среда", "Стимулирование жилищного строительства в городском округе Самара" и "Развитие культуры городского округа Самара".

Депутаты приняли информацию к сведению и задали интересующие их вопросы и высказали ряд предложений. Так председатель думы Алексей Дегтев отметил, что город должен рассчитывать не только на безвозмездные поступления, но и на собственные доходы.

"Нужно понять насколько эффективна работа по земельному контролю, которая передана на уровень внутригородских районов. Мы неоднократно получали обращения о незаконном использовании участков объектами потребительского рынка, автомойками и сервисными компаниями. Думаю, что нам нужно плотнее работать по сбору земельного налога", — отметил Дегтев.

Гид потребителя

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