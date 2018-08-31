Областной суд согласился с запретом эксплуатации самарского ТЦ "Триумф"

Решение Красноярского райсуда о запрете эксплуатации ТЦ "Триумф" вступило в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Ранее прокуратура Ленинского района Самары обратилась в суд с иском к ООО ТФ "САМАРА-МЕРКУРИЙ" с требованием устранить 16 нарушений пожарной безопасности, а также с требованием запрета эксплуатации помещений ТЦ "Триумф" на ул. Спортивной, 20 в Самаре.
При проверке надзорное ведомство выяснило, что помещения ТЦ не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, система оповещения о пожаре находится в нерабочем состоянии, нет свободного доступа к внутренним пожарным кранам, запасного эвакуационного выходы, планов эвакуации, а на путях эвакуации находятся посторонние предметы и другое.
Красноярский районный суд 14 июня 2018 г. полностью удовлетворил иск прокурора. А судебная коллегия по гражданским делам областного суда 30 августа оставила решение районного суда без изменения, апелляционную жалобу ООО ТФ "САМАРА-МЕРКУРИЙ" не удовлетворили.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...