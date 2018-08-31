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Общество

Областной суд согласился с запретом эксплуатации самарского ТЦ "Триумф"

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Решение Красноярского райсуда о запрете эксплуатации ТЦ "Триумф" вступило в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее прокуратура Ленинского района Самары обратилась в суд с иском к ООО ТФ "САМАРА-МЕРКУРИЙ" с требованием устранить 16 нарушений пожарной безопасности, а также с требованием запрета эксплуатации помещений ТЦ "Триумф" на ул. Спортивной, 20 в Самаре.

При проверке надзорное ведомство выяснило, что помещения ТЦ не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, система оповещения о пожаре находится в нерабочем состоянии, нет свободного доступа к внутренним пожарным кранам, запасного эвакуационного выходы, планов эвакуации, а на путях эвакуации находятся посторонние предметы и другое.

Красноярский районный суд 14 июня 2018 г. полностью удовлетворил иск прокурора. А судебная коллегия по гражданским делам областного суда 30 августа оставила решение районного суда без изменения, апелляционную жалобу ООО ТФ "САМАРА-МЕРКУРИЙ" не удовлетворили.

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