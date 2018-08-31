16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Молодежка "Крыльев Советов" обыграла "Анжи" - 2:1 "Крылья Советов" подписали уругвайского защитника Агустина Рохеля Футболисты Виталий Денисов и Паул-Виорел Антон вызваны в национальные сборные своих стран Судья Михаил Вилков: "Я, безусловно, заслужил отрицательную оценку" В день матча "Крылья Советов" - "Анжи" будет ходить транспорт до стадиона "Самара Арена"

Футбол Спорт

Молодежка "Крыльев Советов" обыграла "Анжи" - 2:1

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати

В пятницу, 31 августа, в 6-м туре первенства молодежных команд клубов премьер-лиги "Крылья Советов" встречались с махачкалинским "Анжи".

Самарцы одержали третью подряд победу - 2:1. Голы забили Нестеров и Голенков, сообщает официальный сайт клуба.

"Крылья Советов"-м: 81 Овсянников, 11 Шейдаев (48 Мухин, 73'), 17 Тихонов, 46 Соколов (52 Смирнов, 72'), 55 Богомолов, 60 Нестеров, 61 Босов (49 Киреев, 51'), 62 Верхунов, 69 Голенков (50 Погодин, 85'), 78 Киселев, 94 Грязин (63 Давыдов, 66').

Запасные: 51 Любаков, 45 Тявин, 54 Кравченко, 57 Вольнов, 58 Щет

Гид потребителя

Последние комментарии

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Лилия Борханова 03 июля 2018 05:54 Дмитрий Шляхтин: "Вопрос дальнейшего существования Академии Коноплева не стоит в принципе"

Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.

Александр Иванов 07 мая 2018 04:45 "Крылья Советов" оформили выход в премьер-лигу

С возвращением, Команда!

Дочь Дикого 28 апреля 2018 13:25 Фанаты "КС": "Самара Арена" - стадион европейского уровня, даже мирового

Дима, ПРИВЕТ))

Дочь Дикого 28 апреля 2018 12:58 Самара в предвкушении футбола: зрители едут на "Самара Арену"

Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2