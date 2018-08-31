Молодежка "Крыльев Советов" обыграла "Анжи" - 2:1

В пятницу, 31 августа, в 6-м туре первенства молодежных команд клубов премьер-лиги "Крылья Советов" встречались с махачкалинским "Анжи".

Самарцы одержали третью подряд победу - 2:1. Голы забили Нестеров и Голенков, сообщает официальный сайт клуба.