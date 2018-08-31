Молодежка "Крыльев Советов" обыграла "Анжи" - 2:1

В пятницу, 31 августа, в 6-м туре первенства молодежных команд клубов премьер-лиги "Крылья Советов" встречались с махачкалинским "Анжи".
Самарцы одержали третью подряд победу - 2:1. Голы забили Нестеров и Голенков, сообщает официальный сайт клуба.
В пятницу, 31 августа, в 6-м туре первенства молодежных команд клубов премьер-лиги "Крылья Советов" встречались с махачкалинским "Анжи".
Самарцы одержали третью подряд победу - 2:1. Голы забили Нестеров и Голенков, сообщает официальный сайт клуба.
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
"Крылья Советов"-м: 81 Овсянников, 11 Шейдаев (48 Мухин, 73'), 17 Тихонов, 46 Соколов (52 Смирнов, 72'), 55 Богомолов, 60 Нестеров, 61 Босов (49 Киреев, 51'), 62 Верхунов, 69 Голенков (50 Погодин, 85'), 78 Киселев, 94 Грязин (63 Давыдов, 66').
Запасные: 51 Любаков, 45 Тявин, 54 Кравченко, 57 Вольнов, 58 Щет