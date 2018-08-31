Дмитрий Азаров: "Самарская область и Самаранефтегаз - долгосрочные стратегические партнеры"

В пятницу, 31 августа, в Самарском академическом театре оперы и балета прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности. С профессиональным праздником сотрудников АО "Самаранефтегаз" - дочернего предприятия НК "Роснефть" - поздравил глава региона Дмитрий Азаров.

С 1936 г. АО "Самаранефтегаз" (ПО "Куйбышевнефть") осуществляет добычу нефти и попутного нефтяного газа на территории Самарской области. Сегодня предприятие добывает нефть и газ в 26 муниципальных районах губернии.

В 2017 г. АО "Самаранефтегаз" добыло 12,7 млн т нефти, а в областной и муниципальные бюджеты перечислило 7,6 млрд руб. налогов. Объем инвестиций в 2017 году составил 33,9 млрд рублей. Среднесписочная численность работников предприятия в прошлом году составила более 5,7 тыс. человек, среднемесячная заработная плата - 61 тыс. рублей.

"У вас уникальное предприятие: в равной степени вас можно поздравить с Днем работника и нефтяной, и газовой промышленности", - заметил Дмитрий Азаров.

Отдельно глава региона обратился к ветеранам отрасли, чьим трудом и талантом создалась славная летопись нефтяной промышленности региона: "Ваш опыт и сегодня служит новым и новым поколениям нефтяников Самарской области. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы делитесь своими знаниями - это важнейший фундамент для движения вперед".

Руководитель области отметил огромный вклад, который вносит Самаранефтегаз в экономику региона. Он поблагодарил сотрудников, руководство предприятия за долгосрочное стратегическое партнерство с Самарской областью. Кроме того, что Самаранефтегаз создает в регионе высокооплачиваемые рабочие места, отчисляет налоги в бюджет области, предприятие выступает и в качестве партнера в осуществлении социальных проектов.

"Компания вкладывает средства в спортивные объекты, создавая инфраструктуру для занятий физкультурой и спортом жителей Самарской области, формируя здоровый образ жизни не только в своем коллективе, но и у всех жителей территорий, где присутствует Самаранефтегаз. Компания оказывает неоценимую помощь в поддержке развития образования и здравоохранения Самарской области. Она вносит огромный вклад в улучшение экологической ситуации. Это, конечно, важно для всех жителей региона", - отметил Дмитрий Азаров.

Он подчеркнул, что компания "Роснефть", которая вносит огромный вклад в лидирующее положение страны на мировом энергетическом рынке, является стратегическим партнером Самарской области.

"Уверен, что наша Самарская область и дальше будет эффективно развиваться, реализуя стратегию лидерства, будет процветать, прирастать новыми знаниями, технологиями, благополучными, конкурентоспособными компаниями и людьми. И знаю, что Самаранефтегаз всемерно будет этому содействовать", - сказал глава региона.

Также в тот день ряд лучших сотрудников Самаранефтегаза были награждены правительственными, региональными и ведомственными наградами.

Оператор по добыче нефти и газа Александр Доровских был удостоен медали "За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса" I степени.

"Работаю на предприятии 33-й год, - рассказал он. - Вернувшись из армии в 1986 году, устроился в Нефтегорске в цех по добыче нефти и газа, так по сей день и работаю в том же цеху".

Попробовать себя в "нефтянке" ему предложили старшие сестра и брат, которые к тому моменту трудились на предприятии. "У нас уже рабочая династия получается", - смеется Александр Доровских. Его сын пошел по стопам отца, так же сразу после армии устроился на Самаранефтегаз, работает здесь четвертый год.

"Работа у нас, конечно, опасная, - рассказывает Александр, - связана с нефтью, газом, сернистым водородом, требует повышенного внимания и ответственности".

Но за все годы работы с ним не произошло ни единого чрезвычайного происшествия.

"Если соблюдать все правила, изучать опыт коллег, то все будет нормально", - уверен рабочий.