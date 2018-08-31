Дмитрий Азаров: "Самарская область и Самаранефтегаз - долгосрочные стратегические партнеры"

В пятницу, 31 августа, в Самарском академическом театре оперы и балета прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности. С профессиональным праздником сотрудников АО "Самаранефтегаз" - дочернего предприятия НК "Роснефть" - поздравил глава региона Дмитрий Азаров.
С 1936 г. АО "Самаранефтегаз" (ПО "Куйбышевнефть") осуществляет добычу нефти и попутного нефтяного газа на территории Самарской области. Сегодня предприятие добывает нефть и газ в 26 муниципальных районах губернии.
В 2017 г. АО "Самаранефтегаз" добыло 12,7 млн т нефти, а в областной и муниципальные бюджеты перечислило 7,6 млрд руб. налогов. Объем инвестиций в 2017 году составил 33,9 млрд рублей. Среднесписочная численность работников предприятия в прошлом году составила более 5,7 тыс. человек, среднемесячная заработная плата - 61 тыс. рублей.
"У вас уникальное предприятие: в равной степени вас можно поздравить с Днем работника и нефтяной, и газовой промышленности", - заметил Дмитрий Азаров.
Отдельно глава региона обратился к ветеранам отрасли, чьим трудом и талантом создалась славная летопись нефтяной промышленности региона: "Ваш опыт и сегодня служит новым и новым поколениям нефтяников Самарской области. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы делитесь своими знаниями - это важнейший фундамент для движения вперед".
Руководитель области отметил огромный вклад, который вносит Самаранефтегаз в экономику региона. Он поблагодарил сотрудников, руководство предприятия за долгосрочное стратегическое партнерство с Самарской областью. Кроме того, что Самаранефтегаз создает в регионе высокооплачиваемые рабочие места, отчисляет налоги в бюджет области, предприятие выступает и в качестве партнера в осуществлении социальных проектов.
"Компания вкладывает средства в спортивные объекты, создавая инфраструктуру для занятий физкультурой и спортом жителей Самарской области, формируя здоровый образ жизни не только в своем коллективе, но и у всех жителей территорий, где присутствует Самаранефтегаз. Компания оказывает неоценимую помощь в поддержке развития образования и здравоохранения Самарской области. Она вносит огромный вклад в улучшение экологической ситуации. Это, конечно, важно для всех жителей региона", - отметил Дмитрий Азаров.
Он подчеркнул, что компания "Роснефть", которая вносит огромный вклад в лидирующее положение страны на мировом энергетическом рынке, является стратегическим партнером Самарской области.
"Уверен, что наша Самарская область и дальше будет эффективно развиваться, реализуя стратегию лидерства, будет процветать, прирастать новыми знаниями, технологиями, благополучными, конкурентоспособными компаниями и людьми. И знаю, что Самаранефтегаз всемерно будет этому содействовать", - сказал глава региона.
Также в тот день ряд лучших сотрудников Самаранефтегаза были награждены правительственными, региональными и ведомственными наградами.
Оператор по добыче нефти и газа Александр Доровских был удостоен медали "За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса" I степени.
"Работаю на предприятии 33-й год, - рассказал он. - Вернувшись из армии в 1986 году, устроился в Нефтегорске в цех по добыче нефти и газа, так по сей день и работаю в том же цеху".
Попробовать себя в "нефтянке" ему предложили старшие сестра и брат, которые к тому моменту трудились на предприятии. "У нас уже рабочая династия получается", - смеется Александр Доровских. Его сын пошел по стопам отца, так же сразу после армии устроился на Самаранефтегаз, работает здесь четвертый год.
"Работа у нас, конечно, опасная, - рассказывает Александр, - связана с нефтью, газом, сернистым водородом, требует повышенного внимания и ответственности".
Но за все годы работы с ним не произошло ни единого чрезвычайного происшествия.
"Если соблюдать все правила, изучать опыт коллег, то все будет нормально", - уверен рабочий.
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.