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Юрий Логойдо стал почетным гражданином Самарской области

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 31 августа, глава региона Дмитрий Азаров вручил знак "Почетный гражданин Самарской области" Юрию Логойдо, председателю регионального правительства - первому заместителю губернатора в 1994-2000 годах.

Юрий Логойдо стал почетным гражданином Самарской области Юрий Логойдо стал почетным гражданином Самарской области
Фото: Юлия Рубцова

Высоким званием Юрий Логойдо отмечен за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и деятельность, способствующую повышению авторитета Самарской области в России и за ее пределами.

Торжественная церемония состоялась в день 80-летия Юрия Логойдо. На награждение юбиляр пригласил не только родных и близких, но и соратников, с которыми не в самые простые времена ему как председателю правительства удалось не просто стабилизировать экономическую ситуацию в области, но и вывести ее в тройку регионов-лидеров в стране.

"Для меня вручать этот знак - большая честь, - открывая церемонию, сказал Дмитрий Азаров. - Мы знаем Юрия Михайловича как человека государственного масштаба, выдающегося руководителя, стратега. Знаем как человека, который, может быть, в самый сложный период для Самарской области обеспечивал ее успешное, поистине опережающее развитие".

Люди для юбиляра на каждом этапе карьеры были на первом месте. Дмитрий Азаров особо отметил, что даже спустя два десятилетия о Юрии Логойдо жители региона говорят исключительно с уважением.

"За масштабными планами и государственными задачами Юрий Михайлович никогда не забывал о человеке, - подчеркнул глава региона. - В каждом он видел собеседника, партнера, видел, что можно взять от человека ценного и, конечно, стремился помочь. Огромному количеству людей на территории региона вы смогли помочь, иногда в ситуациях, которые казались безвыходными".

После того как Дмитрий Азаров вручил юбиляру знак и диплом почетного гражданина региона, Юрий Логойдо признался: в середине 1990-х ему и его коллегам только на свой страх и риск приходилось принимать решения, которые позволяли сохранять уровень благосостояния людей.

"Собирались, что называется, умные мужики и принимали определенные решения. Настолько сложные, что порой сами не понимали, чем все закончится", - поделился Юрий Логойдо.

Он поблагодарил главу региона, правительство и почетных граждан Самарской области, которые единогласно поддержали инициативу о награждении.

"Казалось бы, годы прошли, для подвигов времени не осталось, а сегодняшнее событие все-таки зовет на подвиги. Придется теперь что-то предпринимать, чтобы это звание оправдывать", - сказал юбиляр.

Юрий Логойдо родился 31 августа 1938 г. в Улан-Удэ, но вся его трудовая деятельность связана с Поволжьем. После окончания Новосибирского института инженеров водного транспорта он работал механиком, старшим мастером, начальником отдела на Тольяттинском судоремонтном заводе. Возглавлял Волгоградский и Куйбышевский судоремонтные заводы, с 1974 по 1981 год - главный инженер пароходства "Волготанкер". С 1991 года Юрий Логойдо переходит в администрацию области, с 1994 по 1996-й возглавляет правительство региона, с 1996 по 2000 год - первый заместитель губернатора Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Владимир Герасимов 25 мая 2018 06:48 Самарская область и Хабаровский край договорились о сотрудничестве

Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.

Честный Человек 11 апреля 2018 05:24 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!

Владимир Гуляев 10 апреля 2018 10:10 Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу "разливаек"

Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.

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