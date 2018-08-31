Юрий Логойдо стал почетным гражданином Самарской области

В пятницу, 31 августа, глава региона Дмитрий Азаров вручил знак "Почетный гражданин Самарской области" Юрию Логойдо, председателю регионального правительства - первому заместителю губернатора в 1994-2000 годах.

Высоким званием Юрий Логойдо отмечен за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и деятельность, способствующую повышению авторитета Самарской области в России и за ее пределами.

Торжественная церемония состоялась в день 80-летия Юрия Логойдо. На награждение юбиляр пригласил не только родных и близких, но и соратников, с которыми не в самые простые времена ему как председателю правительства удалось не просто стабилизировать экономическую ситуацию в области, но и вывести ее в тройку регионов-лидеров в стране.

"Для меня вручать этот знак - большая честь, - открывая церемонию, сказал Дмитрий Азаров. - Мы знаем Юрия Михайловича как человека государственного масштаба, выдающегося руководителя, стратега. Знаем как человека, который, может быть, в самый сложный период для Самарской области обеспечивал ее успешное, поистине опережающее развитие".

Люди для юбиляра на каждом этапе карьеры были на первом месте. Дмитрий Азаров особо отметил, что даже спустя два десятилетия о Юрии Логойдо жители региона говорят исключительно с уважением.

"За масштабными планами и государственными задачами Юрий Михайлович никогда не забывал о человеке, - подчеркнул глава региона. - В каждом он видел собеседника, партнера, видел, что можно взять от человека ценного и, конечно, стремился помочь. Огромному количеству людей на территории региона вы смогли помочь, иногда в ситуациях, которые казались безвыходными".

После того как Дмитрий Азаров вручил юбиляру знак и диплом почетного гражданина региона, Юрий Логойдо признался: в середине 1990-х ему и его коллегам только на свой страх и риск приходилось принимать решения, которые позволяли сохранять уровень благосостояния людей.

"Собирались, что называется, умные мужики и принимали определенные решения. Настолько сложные, что порой сами не понимали, чем все закончится", - поделился Юрий Логойдо.

Он поблагодарил главу региона, правительство и почетных граждан Самарской области, которые единогласно поддержали инициативу о награждении.

"Казалось бы, годы прошли, для подвигов времени не осталось, а сегодняшнее событие все-таки зовет на подвиги. Придется теперь что-то предпринимать, чтобы это звание оправдывать", - сказал юбиляр.