ХК "Лада" заключил контракт с защитником Свиязовым

Хоккейный клуб "Лада" заключил контракт на год с защитником Кириллом Свиязовым. В сезоне 2017/18 он выступал за воскресенский "Химик".

В 39 матчах регулярного чемпионата ВХЛ Свиязов набрал 9 передач и заработал 47 минут штрафа. В 3 матчах плей-офф очков Кирилл не набрал, но отметился 44 штрафными минутами. В сезоне 2014/15 Свиязов уже выступал за "Ладу", сообщает официальный сайт клуба.