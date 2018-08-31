БК "Самара" провел два матча в Саратове

БК "Самара" провел на выезде две игры против саратовского "Автодора". Первый матч остался за хозяевами, второй выиграли самарские баскетболисты.

Первый матч закончился — 65:74 не в пользу "Самары". Самыми результативными в ее составе стали Максим Дыбовский (12 очков) и Антон Глазунов (10 очков).

Вторая игра осталась за самарцами — 90:80. Первая победа "Самары" в предсезонке. Самыми результативными в её составе стали Максим Дыбовский (22 очка), Алексей Нестеров (16) и Игорь Смыгин (15 очков), сообщает официальный сайт клуба.