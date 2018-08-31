В Куйбышевской транспортной прокуратуре подвели итоги работы за первое полугодие 2018 года

В Куйбышевской транспортной прокуратуре, в формате круглого стола прошла встреча представителей надзорного органа, представителей бизнес-сообщества и общественных организаций, посвященная соблюдению законности в Самарском транспортном регионе, об этом сообщает корреспондент Волга Ньюс.
Мероприятие состоялось 23 августа в стенах Куйбышевской транспортной прокуратуры под председательством и. о. прокурора Диониса Чамурлиева. На мероприятии присутствовали представители таких предприятий как ООО "Самарское речное пассажирское предприятие", АО "Порт Самара", АО "Самарская пассажирская пригородная компания", а так же представитель Самарской таможни, профсоюза железнодорожников (ДОРПРОФЖЕЛ) и Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова.
Дионис Чамурлиев рассказал собравшимся об итогах работы Куйбышевской транспортной прокуратуры за первое полугодие 2018 года. Он отметил, что благодаря планомерной работе прокуратуры совместно с представителями правоохранительных и других уполномоченных органов в Самарском транспортном регионе снизилось количество зарегистрированных преступлений и несчастных случаев на транспорте. Но пока остается сложной ситуация с детским травматизмом на железнодорожном транспорте. В настоящее время разработаны меры профилактического характера по решению этого вопроса.
После доклада собравшиеся имели возможность задать прокурору интересующие их вопросы, на которые получили компетентные ответы.
Заканчивая мероприятие Дионис Чамурлиев отметил, что подобные совместные мероприятия положительно влияют на ситуацию с соблюдением законности на территории Самарского транспортного региона и предложил планировать их проведение и в будущем. Его предложение было поддержано собравшимися.
Последние комментарии
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.
Водителя надо прав лишить! У пострадавших сотрясение мозга, у одного сложный перелом, требуется оперативное вмешательство! И за что им это? За то что шли по тротуару по своим делам? Водительница, а если бы твоего ребенка или родного человека сбили на ТРОТУАРЕ! Живи с теперь с этой мыслью всю жизнь, и если не отберут права, то выброси их в помойку! Умей отвечать за свои поступки! Про возмещение ущерба тебе сообщат пострадавшие как придут в чувства, тебе должно быть стыдно, горько и совестно за твою манеру вождения! Свою жизнь спасла, а две чужих сбила! Позор!