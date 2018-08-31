В Куйбышевской транспортной прокуратуре подвели итоги работы за первое полугодие 2018 года

В Куйбышевской транспортной прокуратуре, в формате круглого стола прошла встреча представителей надзорного органа, представителей бизнес-сообщества и общественных организаций, посвященная соблюдению законности в Самарском транспортном регионе, об этом сообщает корреспондент Волга Ньюс.

Мероприятие состоялось 23 августа в стенах Куйбышевской транспортной прокуратуры под председательством и. о. прокурора Диониса Чамурлиева. На мероприятии присутствовали представители таких предприятий как ООО "Самарское речное пассажирское предприятие", АО "Порт Самара", АО "Самарская пассажирская пригородная компания", а так же представитель Самарской таможни, профсоюза железнодорожников (ДОРПРОФЖЕЛ) и Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Татьяна Козлова.

Дионис Чамурлиев рассказал собравшимся об итогах работы Куйбышевской транспортной прокуратуры за первое полугодие 2018 года. Он отметил, что благодаря планомерной работе прокуратуры совместно с представителями правоохранительных и других уполномоченных органов в Самарском транспортном регионе снизилось количество зарегистрированных преступлений и несчастных случаев на транспорте. Но пока остается сложной ситуация с детским травматизмом на железнодорожном транспорте. В настоящее время разработаны меры профилактического характера по решению этого вопроса.

После доклада собравшиеся имели возможность задать прокурору интересующие их вопросы, на которые получили компетентные ответы.

Заканчивая мероприятие Дионис Чамурлиев отметил, что подобные совместные мероприятия положительно влияют на ситуацию с соблюдением законности на территории Самарского транспортного региона и предложил планировать их проведение и в будущем. Его предложение было поддержано собравшимися.