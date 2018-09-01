Новокуйбышевск отпраздновал день города

В пятницу, 31 августа в Новокуйбышевск по традиции отметили два больших праздника — День города и День работника нефтяной и газовой промышленности.

Торжественные мероприятия продолжались весь день. Так, после реконструкции был открыт любимый всеми горожанами парк Победы. Также около здания Новокубышевского филиала Самарского технического университета открыли первый в области памятник нефтянику, который стал подарком новокубышевцам от Дмитрия Азарова.

Глава региона поздравил горожан на стадионе "Нефтяник", где принял участие в праздничном концерте. "Поздравляю всех тружеников нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником. Благодаря вашему труду, таланту и энергии в городе происходят перемены, которые создают комфорт и благополучие, повышают качество жизни и доходы горожан", — сказал Дмитрий Азаров. Он отметил, что Новокуйбышевск сегодня является, пожалуй, самый благоустроенным и динамично развивающимся городом Самарской области. "Люди хотят здесь жить, работать и растить детей. Они связывают будущее с развитием своих предприятий и своим родным городом. Я горжусь тем, что талантом и энергией людей создается будущее города, а значит будущее региона и страны", — заявил глава региона. Отдельные слова благодарности он адресовал ветеранам, которые создавали славную летопись города и его предприятий.

Со словами поздравления к присутствующим обратился врио председателя правительства области, в прошлом мэр Новокуйбышевска Александр Нефедов. "Город становится краше с каждым днем. Везде растут цветники, асфальтируются дороги, обустраиваются детские площадки. Я желаю, чтобы жизнь города и его граждан становилась лучше и лучше". Поздравил горожан и зампредседателя Совета по вопросам стратегического развития при губернаторе области Александр Хинштейн. Он отметил, что город ждут новые масштабные проекты. Так в ближайшее время в сквере Славы труда начнется строительство нового здания для театра "Грань".

Не обошлось на празднике и без памятных наград. Почетный знак "За труд во благо земли самарской" получил председатель Союза работодателей города Семен Михайлов. Почетным знаком Трудовой славы наградили старшего оператора технологических установок цеха № 29 АО "Новокуйбышевский НПЗ" Олега Сумбаева. Звание "Заслуженный работник нефтяной промышленности Самарской области" присудили ген директору Новокуйбышевского завод масел и присадок Михаилу Ларюхину. Также были вручены почетные грамоты и благодарности губернатора области.