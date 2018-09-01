Новокуйбышевск отпраздновал день города

В пятницу, 31 августа в Новокуйбышевск по традиции отметили два больших праздника — День города и День работника нефтяной и газовой промышленности.
Торжественные мероприятия продолжались весь день. Так, после реконструкции был открыт любимый всеми горожанами парк Победы. Также около здания Новокубышевского филиала Самарского технического университета открыли первый в области памятник нефтянику, который стал подарком новокубышевцам от Дмитрия Азарова.
Глава региона поздравил горожан на стадионе "Нефтяник", где принял участие в праздничном концерте. "Поздравляю всех тружеников нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником. Благодаря вашему труду, таланту и энергии в городе происходят перемены, которые создают комфорт и благополучие, повышают качество жизни и доходы горожан", — сказал Дмитрий Азаров. Он отметил, что Новокуйбышевск сегодня является, пожалуй, самый благоустроенным и динамично развивающимся городом Самарской области. "Люди хотят здесь жить, работать и растить детей. Они связывают будущее с развитием своих предприятий и своим родным городом. Я горжусь тем, что талантом и энергией людей создается будущее города, а значит будущее региона и страны", — заявил глава региона. Отдельные слова благодарности он адресовал ветеранам, которые создавали славную летопись города и его предприятий.
Со словами поздравления к присутствующим обратился врио председателя правительства области, в прошлом мэр Новокуйбышевска Александр Нефедов. "Город становится краше с каждым днем. Везде растут цветники, асфальтируются дороги, обустраиваются детские площадки. Я желаю, чтобы жизнь города и его граждан становилась лучше и лучше". Поздравил горожан и зампредседателя Совета по вопросам стратегического развития при губернаторе области Александр Хинштейн. Он отметил, что город ждут новые масштабные проекты. Так в ближайшее время в сквере Славы труда начнется строительство нового здания для театра "Грань".
Не обошлось на празднике и без памятных наград. Почетный знак "За труд во благо земли самарской" получил председатель Союза работодателей города Семен Михайлов. Почетным знаком Трудовой славы наградили старшего оператора технологических установок цеха № 29 АО "Новокуйбышевский НПЗ" Олега Сумбаева. Звание "Заслуженный работник нефтяной промышленности Самарской области" присудили ген директору Новокуйбышевского завод масел и присадок Михаилу Ларюхину. Также были вручены почетные грамоты и благодарности губернатора области.
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.