Тольяттинец во время застолья украл у хозяйки квартиры два телефона

В полицию Тольятти поступило сообщение от жительницы Автозаводского района. Женщина рассказала, что у нее похищены два телефона. Сумма ущерба составила 5 тыс. рублей.
Стражи правопорядка выехали домой к заявительнице, провели осмотр места происшествия, собрали необходимые улики, опросили соседей. Было установлено, что накануне потерпевшая пригласила к себе в гости знакомого и с ним употребляла алкогольные напитки. Заявительница предположила, что во время застолья отвлекалась и не заметила, как гость взял со стола два мобильных телефона.
В результате мероприятий, организованных стражами правопорядка, удалось установить местонахождение подозреваемого и задержать его. Задержанный — 36-летний местный житель, работающий бригадиром в организации, рассказал, что похищенное продал прохожему на улице за 500 руб., а вырученные деньги потратил на алкоголь.
По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие, сообщает облГлавк.
Последние комментарии
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....