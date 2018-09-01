Тольяттинец во время застолья украл у хозяйки квартиры два телефона

В полицию Тольятти поступило сообщение от жительницы Автозаводского района. Женщина рассказала, что у нее похищены два телефона. Сумма ущерба составила 5 тыс. рублей.

Стражи правопорядка выехали домой к заявительнице, провели осмотр места происшествия, собрали необходимые улики, опросили соседей. Было установлено, что накануне потерпевшая пригласила к себе в гости знакомого и с ним употребляла алкогольные напитки. Заявительница предположила, что во время застолья отвлекалась и не заметила, как гость взял со стола два мобильных телефона.

В результате мероприятий, организованных стражами правопорядка, удалось установить местонахождение подозреваемого и задержать его. Задержанный — 36-летний местный житель, работающий бригадиром в организации, рассказал, что похищенное продал прохожему на улице за 500 руб., а вырученные деньги потратил на алкоголь.

По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие, сообщает облГлавк.