На территории Сызрани обнаружен цех по производству контрафактного алкоголя

"Сотрудники Отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Сызранское" пресекли деятельность цеха по изготовлению контрафактной алкогольной продукции, оклеенной поддельными акцизными марками", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что нелегальное производство располагалось в одном из домов в 3-ем Монтерском переулке Сызрани. В ходе осмотра помещения полицейские обнаружили действующую линию по розливу алкоголя, а также более 3 тыс. бутылок водки, 70 литров спиртосодержащей продукции и 10 тыс. литров спирта. Кроме того, сотрудники полиции изъяли поддельные акцизные марки, канистры, стеклянные бутылки, этикетки и крышки", — рассказала Ирина Волк.

На момент проверки на производстве трудились несколько мужчин в возрасте от 36 до 63 лет, которые были задержаны.

По данному факту следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности, а также мест сбыта контрафактной продукции.