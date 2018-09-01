На территории Сызрани обнаружен цех по производству контрафактного алкоголя

"Сотрудники Отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Сызранское" пресекли деятельность цеха по изготовлению контрафактной алкогольной продукции, оклеенной поддельными акцизными марками", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Установлено, что нелегальное производство располагалось в одном из домов в 3-ем Монтерском переулке Сызрани. В ходе осмотра помещения полицейские обнаружили действующую линию по розливу алкоголя, а также более 3 тыс. бутылок водки, 70 литров спиртосодержащей продукции и 10 тыс. литров спирта. Кроме того, сотрудники полиции изъяли поддельные акцизные марки, канистры, стеклянные бутылки, этикетки и крышки", — рассказала Ирина Волк.
На момент проверки на производстве трудились несколько мужчин в возрасте от 36 до 63 лет, которые были задержаны.
По данному факту следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности, а также мест сбыта контрафактной продукции.
Последние комментарии
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....