Организаторы Кубка КВН губернатора Самарской области обещают новый формат

В четверг, 6 сентября, в "МТЛ Арена" в 18:00 состоится пятый Кубок КВН губернатора Самарской области. В нем примут участие абсолютные чемпионы - команда "Сок", участники премьер-лиги международного союза КВН - "Волжане", чемпионы высшей лиги команда - РУДН из Москвы, и популярная команда "Вятка" из Кирова.

"В этом году Кубок станет практически юбилейным — будет проводиться в пятый раз, — говорит руководитель движения Самарский КВН Сергей Ларионов. — Поэтому мы решили, что этот кубок станет отправной точкой совершенно нового формата — будут новые декорации, которыми мы вас удивим. Будут великолепные легендарные команды".

Пока организаторы не открывают всех секретов и утверждают, что им будет чем удивить зрителей. Участник знаменитой команды "Сок" Александр Волоков рассказал, что на Кубке будет показана новая программа команды, которая привела ее к победе в Кубке "Встреча выпускников" среди легендарных команд в Сочи: "Скорее всего мы представим тот материал, который мы показывали в Сочи, но только в усеченном варианте. Самарские зрители первыми по сравнению со всей страной увидят нашу программу".

Как всегда КВН поддерживает администрация Самарской области и областной департамент молодежной политики. Врио департамента Сергей Бурцев утверждает, что департамент будет оказывать поддержку КВН и дальше, так как это очень важный инструмент социализации молодежи.

"Нас ждет грандиозное КВНовское мероприятие", — считает Сергей Бурцев.

Все билеты на Кубок распространяются бесплатно. Большинство билетов разошлось по вузам и профсоюзам региона, отдельная квота была предусмотрена для муниципалитетов. Но несколько билетов еще можно выиграть в официальных соцсетях Самарского движения КВН.