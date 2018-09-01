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Шоу-бизнес Светская хроника

Организаторы Кубка КВН губернатора Самарской области обещают новый формат

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 сентября, в "МТЛ Арена" в 18:00 состоится пятый Кубок КВН губернатора Самарской области. В нем примут участие абсолютные чемпионы - команда "Сок", участники премьер-лиги международного союза КВН - "Волжане", чемпионы высшей лиги команда - РУДН из Москвы, и популярная команда "Вятка" из Кирова.

"В этом году Кубок станет практически юбилейным — будет проводиться в пятый раз, — говорит руководитель движения Самарский КВН Сергей Ларионов. — Поэтому мы решили, что этот кубок станет отправной точкой совершенно нового формата — будут новые декорации, которыми мы вас удивим. Будут великолепные легендарные команды".

Пока организаторы не открывают всех секретов и утверждают, что им будет чем удивить зрителей. Участник знаменитой команды "Сок" Александр Волоков рассказал, что на Кубке будет показана новая программа команды, которая привела ее к победе в Кубке "Встреча выпускников" среди легендарных команд в Сочи: "Скорее всего мы представим тот материал, который мы показывали в Сочи, но только в усеченном варианте. Самарские зрители первыми по сравнению со всей страной увидят нашу программу".

Как всегда КВН поддерживает администрация Самарской области и областной департамент молодежной политики. Врио департамента Сергей Бурцев утверждает, что департамент будет оказывать поддержку КВН и дальше, так как это очень важный инструмент социализации молодежи.

"Нас ждет грандиозное КВНовское мероприятие", — считает Сергей Бурцев.

Все билеты на Кубок распространяются бесплатно. Большинство билетов разошлось по вузам и профсоюзам региона, отдельная квота была предусмотрена для муниципалитетов. Но несколько билетов еще можно выиграть в официальных соцсетях Самарского движения КВН.

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Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!

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Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.

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Кому нужен этот клоун? Какое самомнение о себе любимом,

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Концерт был очень хороший(много много много ЛЮБВИ),а статья плоха (много много много желчи). Спасибо всем. Юрий.

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