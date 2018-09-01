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В Струковском саду первоклашек поздравили с Днем знаний В Кошелев-парке открылась новая школа Новокуйбышевск отпраздновал День города Юрий Логойдо стал почетным гражданином Самарской области Дмитрий Азаров: "Самарская область и Самаранефтегаз - долгосрочные стратегические партнеры"

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В Струковском саду первоклашек поздравили с Днем знаний

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 1 сентября, в Летнем театре Струковского сада состоялась Общегородская линейка для первоклассников. С началом учебного года учеников, их родителей и учителей поздравил глава региона Дмитрий Азаров.

Фото: Юлия Рубцова

Глава региона отметил, что сегодня для первоклассников очень важный день — они делают первый шаг во взрослую жизнь. "Я хочу пожелать вам пройти по этой удивительной дороге знаний с интересом, с удовольствием, а поведут вас по это дороге замечательные люди, добрые и мудрые, с большим сердцем — это ваши учителя".

Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил всех педагогов Самарской области за их профессионализм, неравнодушное отношение к детям, за умение открывать талант в каждом ребенке.

Глава региона подчеркнул, что в Самарской области продолжают открываются новые школы, только в этом году в строй вступят три школы на тысячу мест каждая. Это еще один шаг к отказу от второй смены в общеобразовательных учреждениях региона.

Также на сцене Летнего театра приветствовали педагогов, которые сегодня тоже идут в школу в первый раз, но в качестве учителей. Их общее настроение выразила выпускница Самарского государственного социально-педагогического университета Анна Труханова: "Мы очень волнуемся, начиная наш профессиональный путь, но обещаем, что приложим все силы, чтобы вам, дети было интересно и комфортно в школе, а самарское образование стало лучшим не только в России, но и в мире!"

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Владимир Герасимов 25 мая 2018 06:48 Самарская область и Хабаровский край договорились о сотрудничестве

Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.

Честный Человек 11 апреля 2018 05:24 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!

Владимир Гуляев 10 апреля 2018 10:10 Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу "разливаек"

Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.

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