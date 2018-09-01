В Струковском саду первоклашек поздравили с Днем знаний

В субботу, 1 сентября, в Летнем театре Струковского сада состоялась Общегородская линейка для первоклассников. С началом учебного года учеников, их родителей и учителей поздравил глава региона Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что сегодня для первоклассников очень важный день — они делают первый шаг во взрослую жизнь. "Я хочу пожелать вам пройти по этой удивительной дороге знаний с интересом, с удовольствием, а поведут вас по это дороге замечательные люди, добрые и мудрые, с большим сердцем — это ваши учителя".

Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил всех педагогов Самарской области за их профессионализм, неравнодушное отношение к детям, за умение открывать талант в каждом ребенке.

Глава региона подчеркнул, что в Самарской области продолжают открываются новые школы, только в этом году в строй вступят три школы на тысячу мест каждая. Это еще один шаг к отказу от второй смены в общеобразовательных учреждениях региона.

Также на сцене Летнего театра приветствовали педагогов, которые сегодня тоже идут в школу в первый раз, но в качестве учителей. Их общее настроение выразила выпускница Самарского государственного социально-педагогического университета Анна Труханова: "Мы очень волнуемся, начиная наш профессиональный путь, но обещаем, что приложим все силы, чтобы вам, дети было интересно и комфортно в школе, а самарское образование стало лучшим не только в России, но и в мире!"