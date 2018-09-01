Дмитрий Азаров: "Крылья" доминировали по ходу всего матча и одержали заслуженную победу"

В субботу, 1 сентября, самарские "Крылья Советов" одержали первую домашнюю победу в сезоне в рамках Российской премьер-лиги.

Единственный гол в ворота команды "Анжи" на 83-й минуте забил Сергей Корниленко.

За перипетиями футбольного матча на стадионе "Самара Арена" наблюдал глава Самарской области, член попечительского совета клуба Дмитрий Азаров. После его завершения руководитель области поделился своими впечатлениями с журналистами.

"Игра держала в напряжении. "Крылья" доминировали по ходу всего матча и одержали заслуженную победу, но нервы, конечно, потрепали", — отметил Дмитрий Азаров и поздравил всех самарских болельщиков.

"Сегодня, несмотря на не очень удобное время начала матча, на трибунах было много болельщиков. Хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня на стадион. Команде нужна поддержка и мы видим как команда заводится, когда трибуны ее гонят вперед", — сказал глава региона.

Дмитрий Азаров добавил, что в летнее трансферное окно в "Крылья Советов" пришло много новых игроков и команде требуется время, чтобы сыграться. "Работа по усилению состава продолжается постоянно. Летом "Крылья" приобрели несколько перспективных игроков, которые, уверен, смогут выйти в нашем клубе на мировой уровень", — сказал Дмитрий Азаров.