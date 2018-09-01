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Общество

Литературные викторины и бразильские единоборства: на улице Куйбышева проводили лето

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первый субботний вечер осени, 1 сентября, улица Куйбышева в последний раз в этом году стала пешеходной. День выдался по-настоящему теплым, и насладиться одними из последних солнечных деньков жители и гости города смогли в компании творческих коллективов Самары.

Фото: автора

Насыщенную развлекательную и образовательную программу открывали по традиции музыкой. В 18:00 свои двери распахнула Детская центральная музыкальная школа: концертную площадку организовали прямо у входа. Известные произведения в исполнении музыкантов не оставили равнодушным ни одного прохожего: кто-то останавливался послушать знакомую мелодию, кто-то поддержать аплодисментами юных учеников школы.

В нескольких десятках метров увлекательные занятия для юных пешеходов организовали сотрудники Централизованной системы детских библиотек Самары. Вместе с детьми они мастерили кукол-зайцев из ткани и разнообразные фигурки из надувных шаров. Не остались в стороне и родители: викторина поглотила все их внимание. После мастер-классов каждого участника, в том числе и взрослого, ждали призы: от закладки до книги.

"На городских площадках мы работаем практически все лето. В прошлом году у нас были библиодворики в каждом дворе. В этом году на улицу Куйбышева мы вышли уже после Чемпионата мира по футболу. Сегодняшнее мероприятие мы посвятили 1 сентября. Мы не только тем самым рекламируем себя, но и хотим показать детишкам, что школа — это не страшно", — рассказала Елена Кулензарова, заместитель директора Централизованной системы детских библиотек.

Спокойствие и тишину вечерней улицы в какой-то момент нарушают стук барабанов и бразильские песни. Внимание публики приковывают люди в белом — воспитанники школы ABADÁ-CAPOEIRA. Не каждый день увидишь, как спортсмены показывают сложные элементы на голом асфальте, да еще и под музыкальное сопровождение.

"Капоэйра — бразильский вид единоборств, в котором обязательно присутствует музыка, задающая ритм. Сами капоэйристы называют его джогой — игрой, в которой много атак, бросков и обманных движений. Цель сегодняшней нашей встречи — увидеть выступления детей", — поделился Ермолаев Роман, один из основателей школы.

На полчаса позже бразильского колорита в вечернюю жизнь самарской улицы добавило шоу бразильских барабанов школы "Самбара". Оркестр позволил хотя бы на некоторое время окунуться в атмосферу карнавалов Рио-де-Жанейро.

Закрывало программу выходного дня в 23:00 выступление танцевального коллектива Dance& Live.

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