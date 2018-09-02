Тольяттинец в ходе ссоры на почве ревности нанес удар ножом своему оппоненту

В полицию Тольятти поступило сообщение от сотрудников медицинского учреждения о том, что к ним доставлен 43-летний мужчина с ножевым ранением брюшной полости.
Из собранных материалов следует, что потерпевший распивал спиртные напитки в гостях у своего друга. По предварительным данным, чуть позже он решил сходить в другую комнату в гости к соседу, который проживал со своей гражданской женой. Между мужчинами началась драка на почве ревности и подозреваемый, схватив нож со стола, нанес оппоненту удар в область брюшной полости.
После произошедшего злоумышленник выбежал на улицу во двор. В это время рядом находились сотрудники патрульно-постовой службы, которые обратили внимание на испуганного мужчину со следами крови на руках, задержали его и доставили в отдел полиции.
По информации оперативников, задержанный — 31-летний житель Тольятти, ранее привлекался к уголовной ответственности за насильственные действия сексуального характера. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Последние комментарии
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....