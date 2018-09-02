16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинец в ходе ссоры на почве ревности нанес удар ножом своему оппоненту В Безенчуке задержан мужчина, подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов На территории Сызрани обнаружен цех по производству контрафактного алкоголя Тольяттинец во время застолья украл у хозяйки квартиры два телефона В Похвистнево полицейские задержали подозреваемого в краже металличесикх решеток

Преступления Происшествия

Тольяттинец в ходе ссоры на почве ревности нанес удар ножом своему оппоненту

ТОЛЬЯТТИ. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати

В полицию Тольятти поступило сообщение от сотрудников медицинского учреждения о том, что к ним доставлен 43-летний мужчина с ножевым ранением брюшной полости.

Из собранных материалов следует, что потерпевший распивал спиртные напитки в гостях у своего друга. По предварительным данным, чуть позже он решил сходить в другую комнату в гости к соседу, который проживал со своей гражданской женой. Между мужчинами началась драка на почве ревности и подозреваемый, схватив нож со стола, нанес оппоненту удар в область брюшной полости.

После произошедшего злоумышленник выбежал на улицу во двор. В это время рядом находились сотрудники патрульно-постовой службы, которые обратили внимание на испуганного мужчину со следами крови на руках, задержали его и доставили в отдел полиции.

По информации оперативников, задержанный — 31-летний житель Тольятти, ранее привлекался к уголовной ответственности за насильственные действия сексуального характера. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 августа 2018 12:23 У преподавателя экономики Хворостянского техникума нашли поддельный диплом

У экс депутата нашли и ничего.

Дмитрий Лакоценин 23 августа 2018 12:21 В Самарской области за полгода выявили 50 случаев злоупотребления должностными полномочиями

Такие показатели не радуют.

Оксана Иванова 13 августа 2018 13:40 Самарчанку обвинили в обмане людей и банков на 7 млн рублей

Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось

Фернандо Алонсо 08 августа 2018 17:09 Жителю Самары предъявлено обвинение в убийстве семилетней девочки

А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?

Марина Плотникова 29 июля 2018 00:29 В убийстве семилетней девочки в Самаре подозревают сожителя ее матери

верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30