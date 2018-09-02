Тольяттинец в ходе ссоры на почве ревности нанес удар ножом своему оппоненту

В полицию Тольятти поступило сообщение от сотрудников медицинского учреждения о том, что к ним доставлен 43-летний мужчина с ножевым ранением брюшной полости.

Из собранных материалов следует, что потерпевший распивал спиртные напитки в гостях у своего друга. По предварительным данным, чуть позже он решил сходить в другую комнату в гости к соседу, который проживал со своей гражданской женой. Между мужчинами началась драка на почве ревности и подозреваемый, схватив нож со стола, нанес оппоненту удар в область брюшной полости.

После произошедшего злоумышленник выбежал на улицу во двор. В это время рядом находились сотрудники патрульно-постовой службы, которые обратили внимание на испуганного мужчину со следами крови на руках, задержали его и доставили в отдел полиции.

По информации оперативников, задержанный — 31-летний житель Тольятти, ранее привлекался к уголовной ответственности за насильственные действия сексуального характера. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".