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Общество

На митинг в поддержку пенсионеров в Самаре пришло порядка 500 человек

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В воскресенье, 2 сентября, в сквере "Родина" на митинг собралось около 500 человек, пишет sgpress.ru.

Согласованный митинг, целью которого организаторы назвали выражение гражданской позиции в поддержку трудящихся, пенсионеров, ветеранов Самарской области и за социальную справедливость, стартовал в 12:00 в Промышленном районе Самары. 

Подобная акция, организованная КПРФ, прошла сегодня у ДК "Нефтяник" в Куйбышевском районе. По данным ГУ МВД по Самарской области, в ней приняли участие порядка 150 человек.

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