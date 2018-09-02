На митинг в поддержку пенсионеров в Самаре пришло порядка 500 человек

В воскресенье, 2 сентября, в сквере "Родина" на митинг собралось около 500 человек, пишет sgpress.ru.

Согласованный митинг, целью которого организаторы назвали выражение гражданской позиции в поддержку трудящихся, пенсионеров, ветеранов Самарской области и за социальную справедливость, стартовал в 12:00 в Промышленном районе Самары.

Подобная акция, организованная КПРФ, прошла сегодня у ДК "Нефтяник" в Куйбышевском районе. По данным ГУ МВД по Самарской области, в ней приняли участие порядка 150 человек.