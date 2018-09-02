Власти Кинельского района совместно с жителями формируют долгосрочную стратегию развития

В канун 90-летнего юбилея Кинельского района глава муниципалитета Николай Абашин рассказал о том, с какими результатами район подошел к этой круглой дате, а также о перспективных задачах, которые стоят перед местными властями и жителями района.

Каркас стратегии уже создан

По словам главы Николая Абашина, столь солидный юбилей является серьезным поводом для того, чтобы подвести определенные итоги, сделать выводы, осмыслить проделанную работу и, оглянувшись назад, продолжить путь дальше.

"Наша сегодняшняя задача — используя возможности, которые дает государство, совместно с жителями создать комфортные условия для проживания в районе. Для того чтобы человек чувствовал себя комфортно, ему нужна работа. Сегодня, в условиях рыночной экономики, у людей имеются достаточно широкие возможности для того, чтобы открыть свое дело, занять свободные ниши, предоставляя качественные услуги и продукцию", — отмечает Николай Абашин.

Кинельский район — это 63 населенных пункта, 12 сельских поселений и около 33 тысяч жителей. На сегодняшний день район находится в группе высокоэффективных муниципальных образований Самарской области, и одним из критериев является оценка работы органов местного самоуправления самими жителями района."Каждое село имеет свою специфику и свои проблемы, в том числе социального характера, — сказал глава района. — Проблемы эти актуальные для региона и, может быть, для страны в целом. В 2018 году по инициативе главы региона Дмитрия Азарова всем органам местного самоуправления поставлена задача разработать стратегию дальнейшего развития на долгосрочную перспективу. Мы активно ведем работу в этом направлении, вовлекая в нее максимальное количество жителей района. Каркас стратегии уже создан, в нем обозначены основные векторы развития. Проект размещен на сайте районной администрации, где каждый может внести свои коррективы и предложения".

Работа по рассмотрению и принятию стратегии выходит на финишную прямую, в рамках общественного обсуждения от людей поступают конкретные предложения о концепции развития района. Следующим этапом станет разработка мероприятий по достижению тех целевых показателей, которые будут обозначены в стратегии.

За счет внутренних резервов

Кинельский район расположен вблизи областного центра и имеет развитую диверсифицированную экономику. Являясь одним из флагманов регионального АПК, район в то же время активно развивает промышленность — на его территории работает ряд крупных нефтедобывающих предприятий, а также компании по первичной подготовке углеводородного сырья.

В прошлом году в Кинельском районе была зафиксирована наибольшая урожайность зерновых в Самарской области. В этом году район также в числе лидеров по урожайности.

"В целом год неплохой, несмотря на засушливую погоду, — констатирует Николай Абашин. — Мы планируем выполнить соглашение с облминсельхозом по объему производства зерновой продукции. Уборочная приближается к концу, урожайность зерновых у нас составляет более 21 центнера с гектара. С озимого клина мы собрали в среднем порядка 28 центнеров с гектара. Даже в наших жестких климатических условиях при использовании современных технологий можно гарантированно получать хорошие урожаи. Для этого необходимо вовремя применять средства химзащиты, правильно подбирать сорта, работать с удобрениями. Благодаря развитому животноводству в структуре посевных площадей района значительные объемы отводятся под кормовые культуры. Если говорить о животноводстве, то нам удалось сохранить поголовье крупного рогатого скота благодаря государственной поддержке, которая оказывается по данному направлению. Фермерские хозяйства получают гранты на развитие, наши крупные предприятия "Экопродукт", СХП им. Калягина и СХП им. Куйбышева не снижают поголовье, а увеличивают его. При этом повышается продуктивность дойного стада".

Глава района подчеркнул, что Президентом страны поставлена задача по увеличению производства продукции сельского хозяйства — это касается и растениеводства, и животноводства. В первую очередь район будет достигать целевых показателей за счет внутренних резервов, а также за счет привлечения необходимых финансовых ресурсов.

Повышать привлекательность района

"Кроме того, мы будем продолжать работу над созданием промышленных предприятий, которые обеспечат жителей района новыми рабочими местами. Достойная работа, развитая социальная инфраструктура, автомобильные дороги, детские сады, объекты здравоохранения, школы, дополнительное образование — все это будет способствовать привлекательности района для жизни. Мы разработали программу по развитию демографической ситуации — в ряде сельских поселений по этому показателю мы наблюдаем положительный эффект. Развитие социальной инфраструктуры позволит решить эту важнейшую задачу", — сказал Николай Абашин.

Еще одним важным фактором является создание условий для увеличения продолжительности жизни людей. Районные власти уделяют серьезное внимание развитию физической культуры и здравоохранения, строительству плоскостных спортивных сооружений — только за последние годы их построено порядка 20. Сегодня на территории каждого сельского поселения Кинельского района есть спортивный объект в виде площадки с искусственным покрытием. В первую очередь акцент делается на тех населенных пунктах, где есть школы. В трех крупных селах — Комсомолец, Георгиевка и Домашка — построены физкультурно-оздоровительные комплексы, которые пользуются большой популярностью у жителей. Районные власти планируют продолжить эту работу, принимая участие в областных программах поддержки, а также привлекая средства муниципального бюджета.

Помимо развития сельского хозяйства и строительства промышленных объектов важной стратегической задачей развития района является забота об экологии.

"Мы хотим, чтобы Кинельский район был чистой и открытой территорией, чтобы люди хотели сюда ехать, — подчеркивает Николай Абашин. — Это вписывается в задачи развития Самарско-Тольяттинской агломерации, в которую входит и наш район. Еще одной важной задачей является решение жилищно-коммунальных вопросов, в частности, строительство очистных сооружений для жидких отходов. Другой проблемой является утилизация крупногабаритного мусора — этот вопрос также предстоит решать сообща".

Николай Абашин, глава Кинельского района:

— Инициатива главы Самарской области Дмитрия Азарова по разработке долгосрочной стратегии предусматривает непосредственное участие жителей во всех процессах, связанных с развитием района. Это совместная работа — без людей мы ничего не сделаем.

В Кинельском районе формируется инициативная команда, и, что очень важно, у людей появляются вкус к этой работе и желание улучшить жизнь. Люди видят эффект, поэтому они заинтересованы в ее развитии. Наивысшей оценкой нашего труда будут слова жителей о том, что в жизни района появляются позитивные изменения.