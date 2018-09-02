Мороженое "Элит Айс" стало брендом Кинельского района

Предприятие по производству мороженого седьмой год с успехом работает в поселке Комсомольский, выпуская продукцию под брендом "Элит Айс". К юбилею района фабрика выпустила новый продукт под названием "Кинельский пломбир".

Производство мороженого — семейный бизнес, которому Владимир Даниелян (на фото) посвятил более двух десятков лет. Сегодня его предприятие по производству мороженого в поселке Комсомольский Кинельского района — это производственные площади в 500 квадратных метров, оснащенные современным итальянским оборудованием. В летний период завод обеспечивает занятость 15 человек. Оборудование предприятия ежедневно может вырабатывать 3 тонны продукции различных ценовых категорий — от премиальных до самых демократичных.

"Я работал в разных регионах страны, но настолько благоприятной обстановки для развития своего бизнеса, как в Кинельском районе, нигде не видел, — рассказал директор фабрики. — Работаю здесь седьмой год и не планирую никуда уезжать, поскольку для предпринимателей здесь созданы поистине тепличные условия, при которых бизнес хорошо растет и развивается".

Продукция предприятия представлена во всех торговых центрах Самары. Киоски "Элит Айс", оформленные в красно-белых тонах, пользуются большой популярностью у взрослых и детей. Кроме того, удобная транспортно-логистическая составляющая Кинельского района позволяет поставлять мороженое в соседние регионы, а вскоре к ним добавится еще один — в ходе ХХ Поволжской агропромышленной выставки была достигнута договоренность о поставках в Оренбургскую область. Мороженое на предприятии выпускается из российского сырья, в основе рецептуры лежат классические советские ГОСТы. Благодаря высокому качеству, продукцию, произведенную в поселке Комсомольский, можно купить даже в центральном "Детском мире" в Москве. В 2014 году кинельское мороженое "Элит Айс" завоевало золотую медаль Международной выставки Worldfood Moscow.

Руководство предприятия активно занимается благотворительной деятельностью, поддерживает детские дома и другие социальные учреждения, помогает школам и детским садам. Мороженое "Элит Айс" обязательно присутствует на всех спортивных детских состязаниях. Недавно компания выделила средства на ремонт пожарного автомобиля — учитывая сухую погоду в текущем году, наличие такого автомобиля является очень актуальным вопросом для поселка.

Как подчеркивает Владимир Даниелян, всестороннюю поддержку развитию малого и среднего бизнеса оказывают районные власти.

"Постоянно организуются семинары, деловые миссии, проходит обучение представителей малого и среднего бизнеса, — рассказал Владимир Даниелян. — Например, сейчас внедрена система "Меркурий", обучение работе в ней для предпринимателей совершенно бесплатное. Предпринимателям оказывается и грантовая, и методическая, и чисто человеческая поддержка. Руководитель отдела администрации Татьяна Зезина, курирующая вопросы развития малого и среднего бизнеса, заместитель главы администрации Александр Есипов, глава сельского поселения Комсомольский Татьяна Сотникова и, конечно же, глава Кинельского района Николай Абашин всегда готовы выслушать предпринимателей, а также поддержать словом и делом".

В ходе ХХ Поволжской агропромышленной выставки глава Самарской области Дмитрий Азаров посетил стенд Кинельского района, ознакомился с лучшими образцами продукции района и пожелал предпринимателю увеличения производства и расширения рынков сбыта.

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