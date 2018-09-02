Мороженое "Элит Айс" стало брендом Кинельского района

Предприятие по производству мороженого седьмой год с успехом работает в поселке Комсомольский, выпуская продукцию под брендом "Элит Айс". К юбилею района фабрика выпустила новый продукт под названием "Кинельский пломбир".
Производство мороженого — семейный бизнес, которому Владимир Даниелян (на фото) посвятил более двух десятков лет. Сегодня его предприятие по производству мороженого в поселке Комсомольский Кинельского района — это производственные площади в 500 квадратных метров, оснащенные современным итальянским оборудованием. В летний период завод обеспечивает занятость 15 человек. Оборудование предприятия ежедневно может вырабатывать 3 тонны продукции различных ценовых категорий — от премиальных до самых демократичных.
"Я работал в разных регионах страны, но настолько благоприятной обстановки для развития своего бизнеса, как в Кинельском районе, нигде не видел, — рассказал директор фабрики. — Работаю здесь седьмой год и не планирую никуда уезжать, поскольку для предпринимателей здесь созданы поистине тепличные условия, при которых бизнес хорошо растет и развивается".
Продукция предприятия представлена во всех торговых центрах Самары. Киоски "Элит Айс", оформленные в красно-белых тонах, пользуются большой популярностью у взрослых и детей. Кроме того, удобная транспортно-логистическая составляющая Кинельского района позволяет поставлять мороженое в соседние регионы, а вскоре к ним добавится еще один — в ходе ХХ Поволжской агропромышленной выставки была достигнута договоренность о поставках в Оренбургскую область. Мороженое на предприятии выпускается из российского сырья, в основе рецептуры лежат классические советские ГОСТы. Благодаря высокому качеству, продукцию, произведенную в поселке Комсомольский, можно купить даже в центральном "Детском мире" в Москве. В 2014 году кинельское мороженое "Элит Айс" завоевало золотую медаль Международной выставки Worldfood Moscow.
Руководство предприятия активно занимается благотворительной деятельностью, поддерживает детские дома и другие социальные учреждения, помогает школам и детским садам. Мороженое "Элит Айс" обязательно присутствует на всех спортивных детских состязаниях. Недавно компания выделила средства на ремонт пожарного автомобиля — учитывая сухую погоду в текущем году, наличие такого автомобиля является очень актуальным вопросом для поселка.
Как подчеркивает Владимир Даниелян, всестороннюю поддержку развитию малого и среднего бизнеса оказывают районные власти.
"Постоянно организуются семинары, деловые миссии, проходит обучение представителей малого и среднего бизнеса, — рассказал Владимир Даниелян. — Например, сейчас внедрена система "Меркурий", обучение работе в ней для предпринимателей совершенно бесплатное. Предпринимателям оказывается и грантовая, и методическая, и чисто человеческая поддержка. Руководитель отдела администрации Татьяна Зезина, курирующая вопросы развития малого и среднего бизнеса, заместитель главы администрации Александр Есипов, глава сельского поселения Комсомольский Татьяна Сотникова и, конечно же, глава Кинельского района Николай Абашин всегда готовы выслушать предпринимателей, а также поддержать словом и делом".
В ходе ХХ Поволжской агропромышленной выставки глава Самарской области Дмитрий Азаров посетил стенд Кинельского района, ознакомился с лучшими образцами продукции района и пожелал предпринимателю увеличения производства и расширения рынков сбыта.
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Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.