СПК им. Калягина планирует наращивать объемы производства молока

В этом году 90-летие отмечает Кинельский район Самарской области. В следующем столько же исполнится одному из главных сельхозпредприятий района — СПК (колхоз) имени Калягина. Кооператив под руководством Виктора Зайцева строит большие планы по выходу на новый уровень эффективности и качества.

Душа Нового Сарбая

Колхоз ведет свою историю с 1929 года. Хозяйство было названо в честь активиста-коммунара Федора Калягина, погибшего при организации СПК. Настоящий расцвет кооператива приходится на конец 60-х, когда его председателем стал Борис Юлин. Под его руководством колхоз многое сделал для села Новый Сарбай, на территории которого он расположен.

Борис Юлин "выбил" для села у легендарного первого секретаря обкома Владимира Орлова строительство средней школы. Первым в области газифицировал Новый Сарбай, колхозными бригадами отстроил здесь 260 новых домов и коттеджей. Открыл в селе ДК, кафе, столовую, детский сад. В лихие 90-е запустил у себя в колхозе девять подсобных цехов — молочный, хлебобулочный, макаронный, швейный, скорняжный, колбасный, пельменный, маслобойный, мукомольный и второй кормоцех. Открыл торговый центр, отстоял ранее отстроенные колхозные магазины, сохранил рабочие места, не допустил ухода молодежи из села и сохранил его будущее. Фактически кооператив стал ядром села и его душой. И сегодня уже под руководством Виктора Зайцева СПК продолжает помогать родному селу — строит новые объекты, зимой предоставляет технику для уборки улиц от снега и т. д.

Сердце кооператива

В прошлом году на деньги колхоза отреставрировали здание бывшей больницы, переделав помещения под квартиры. В этом году здание ввели в эксплуатацию и заселили туда людей. Жилье в доме получили те, кто отработал в хозяйстве несколько лет и зарекомендовал себя ответственным и исполнительным специалистом. В основном это работники из других регионов России и стран ближнего зарубежья. Так, одну из квартир предоставили семейной паре — беженцам из Донбасса. Женщина работает в СПК бригадиром молочно-товарной фермы, а ее супруг — механизатором.

Всего на предприятии трудятся свыше сотни человек. Многие из них проработали в колхозе имени Калягина несколько десятилетий. Например, механизатор Николай Плотников, стаж которого перевалил за 30 лет. Сейчас он занимается заготовкой кормов на стареньком бульдозере, который благодаря бережному отношению до сих пор в строю. Председатель Виктор Зайцев гордится такими работниками и называет их "старой гвардией". Если СПК — это душа Нового Сарбая, то, по мнению руководителя, коллектив — это душа самого колхоза. Эти люди преданы своему делу и колхозу до конца.

Вопреки трудностям

Сперва засушливые 2009 и 2010 годы, затем и дождливый 2011 год чувствительно сказались на экономике хозяйства: возникли сложности с платежами по кредитам. Тяжелой ситуацией на СПК незамедлительно воспользовались конкуренты, выкупив около 1200 га земель кооператива. Но предприятие справилось с трудностями.

В 2011 году СПК поступило предложение войти в состав агрохолдинга "Василина". Денежный заем агрохолдинга позволил хозяйству в декабре 2011 года погасить срочный платеж по кредиту размером в 7 млн руб. Были спасены и остались в распоряжении колхоза пахотные земли площадью свыше 4300 га. Предприятие выращивает на них зерно, кормовые культуры, подсолнечник. Урожая хватает как на продажу, так и на корм животным, а его качество растет. Так, в этом году поля обработали аммиачной селитрой — и в результате собрали урожай пшеницы 3 класса по 29,8 центнера с гектара. Для сравнения: в прошлом году собрали пшеницу 4-5 классов.

Готовятся стать репродуктором

Сегодня в колхозе в самом разгаре заготовка силоса на корм скоту зимой. В кооперативе насчитывается 1322 головы КРС черно-пестрой породы, 480 из которых — дойное стадо. В планах предприятия до конца года — увеличить количество дойных коров до 500.

В сутки хозяйство получает порядка 6700 литров молока жирностью в 3,8%. Ежедневно СПК отправляет собственный бойлер с молоком на самарскую фабрику мороженого "Сам-По", с которым сотрудничает уже много лет. Есть среди покупателей продукции колхоза и сыроделы из Нефтегорского района.

В будущем предприятие планирует наращивать объемы производства молока, а также собирается стать племенным репродуктором. Уже в следующем году кооператив намерен наладить сотрудничество с ФГБНУ "Всероссийский НИИ племенного дела", которое координирует действия по селекционной и племенной работе в области животноводства. Статус репродуктора позволит колхозу продолжать работу над улучшением породы и реализовывать племенных телят, а также претендовать на соответствующие субсидии от государства.

Поддержать производителей

Сегодня сельхозпроизводители особенно остро нуждаются в помощи властей, считает Виктор Зайцев. Многим производителям недостаточно одних лишь субсидий от государства, чтобы оставаться на плаву. В стране в последние годы сложились непростые экономические условия, растут цены на ГСМ, а вот закупочные цены на продукцию аграриев остаются критически низкими. Оттого и рентабельность молочного производства невысока. По мнению председателя СПК имени Калягина, в эту ситуацию необходимо вмешаться государству.

Виктор Зайцев, председатель СПК (колхоза) имени Калягина:

— Сегодня получается, что переработать и продать молоко тяжелее, чем его произвести. Мы получаем 23 руб. за литр, а в торговой сети цена на этот литр 60 руб. и выше. Считаю, что государству необходимо регулировать ценообразование в молочном животноводстве, чтобы производители не работали в убыток.