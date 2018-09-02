СПК им. Калягина планирует наращивать объемы производства молока

В этом году 90-летие отмечает Кинельский район Самарской области. В следующем столько же исполнится одному из главных сельхозпредприятий района — СПК (колхоз) имени Калягина. Кооператив под руководством Виктора Зайцева строит большие планы по выходу на новый уровень эффективности и качества.
Душа Нового Сарбая
Колхоз ведет свою историю с 1929 года. Хозяйство было названо в честь активиста-коммунара Федора Калягина, погибшего при организации СПК. Настоящий расцвет кооператива приходится на конец 60-х, когда его председателем стал Борис Юлин. Под его руководством колхоз многое сделал для села Новый Сарбай, на территории которого он расположен.
Борис Юлин "выбил" для села у легендарного первого секретаря обкома Владимира Орлова строительство средней школы. Первым в области газифицировал Новый Сарбай, колхозными бригадами отстроил здесь 260 новых домов и коттеджей. Открыл в селе ДК, кафе, столовую, детский сад. В лихие 90-е запустил у себя в колхозе девять подсобных цехов — молочный, хлебобулочный, макаронный, швейный, скорняжный, колбасный, пельменный, маслобойный, мукомольный и второй кормоцех. Открыл торговый центр, отстоял ранее отстроенные колхозные магазины, сохранил рабочие места, не допустил ухода молодежи из села и сохранил его будущее. Фактически кооператив стал ядром села и его душой. И сегодня уже под руководством Виктора Зайцева СПК продолжает помогать родному селу — строит новые объекты, зимой предоставляет технику для уборки улиц от снега и т. д.
Сердце кооператива
В прошлом году на деньги колхоза отреставрировали здание бывшей больницы, переделав помещения под квартиры. В этом году здание ввели в эксплуатацию и заселили туда людей. Жилье в доме получили те, кто отработал в хозяйстве несколько лет и зарекомендовал себя ответственным и исполнительным специалистом. В основном это работники из других регионов России и стран ближнего зарубежья. Так, одну из квартир предоставили семейной паре — беженцам из Донбасса. Женщина работает в СПК бригадиром молочно-товарной фермы, а ее супруг — механизатором.
Всего на предприятии трудятся свыше сотни человек. Многие из них проработали в колхозе имени Калягина несколько десятилетий. Например, механизатор Николай Плотников, стаж которого перевалил за 30 лет. Сейчас он занимается заготовкой кормов на стареньком бульдозере, который благодаря бережному отношению до сих пор в строю. Председатель Виктор Зайцев гордится такими работниками и называет их "старой гвардией". Если СПК — это душа Нового Сарбая, то, по мнению руководителя, коллектив — это душа самого колхоза. Эти люди преданы своему делу и колхозу до конца.
Вопреки трудностям
Сперва засушливые 2009 и 2010 годы, затем и дождливый 2011 год чувствительно сказались на экономике хозяйства: возникли сложности с платежами по кредитам. Тяжелой ситуацией на СПК незамедлительно воспользовались конкуренты, выкупив около 1200 га земель кооператива. Но предприятие справилось с трудностями.
В 2011 году СПК поступило предложение войти в состав агрохолдинга "Василина". Денежный заем агрохолдинга позволил хозяйству в декабре 2011 года погасить срочный платеж по кредиту размером в 7 млн руб. Были спасены и остались в распоряжении колхоза пахотные земли площадью свыше 4300 га. Предприятие выращивает на них зерно, кормовые культуры, подсолнечник. Урожая хватает как на продажу, так и на корм животным, а его качество растет. Так, в этом году поля обработали аммиачной селитрой — и в результате собрали урожай пшеницы 3 класса по 29,8 центнера с гектара. Для сравнения: в прошлом году собрали пшеницу 4-5 классов.
Готовятся стать репродуктором
Сегодня в колхозе в самом разгаре заготовка силоса на корм скоту зимой. В кооперативе насчитывается 1322 головы КРС черно-пестрой породы, 480 из которых — дойное стадо. В планах предприятия до конца года — увеличить количество дойных коров до 500.
В сутки хозяйство получает порядка 6700 литров молока жирностью в 3,8%. Ежедневно СПК отправляет собственный бойлер с молоком на самарскую фабрику мороженого "Сам-По", с которым сотрудничает уже много лет. Есть среди покупателей продукции колхоза и сыроделы из Нефтегорского района.
В будущем предприятие планирует наращивать объемы производства молока, а также собирается стать племенным репродуктором. Уже в следующем году кооператив намерен наладить сотрудничество с ФГБНУ "Всероссийский НИИ племенного дела", которое координирует действия по селекционной и племенной работе в области животноводства. Статус репродуктора позволит колхозу продолжать работу над улучшением породы и реализовывать племенных телят, а также претендовать на соответствующие субсидии от государства.
Поддержать производителей
Сегодня сельхозпроизводители особенно остро нуждаются в помощи властей, считает Виктор Зайцев. Многим производителям недостаточно одних лишь субсидий от государства, чтобы оставаться на плаву. В стране в последние годы сложились непростые экономические условия, растут цены на ГСМ, а вот закупочные цены на продукцию аграриев остаются критически низкими. Оттого и рентабельность молочного производства невысока. По мнению председателя СПК имени Калягина, в эту ситуацию необходимо вмешаться государству.
Виктор Зайцев, председатель СПК (колхоза) имени Калягина:
— Сегодня получается, что переработать и продать молоко тяжелее, чем его произвести. Мы получаем 23 руб. за литр, а в торговой сети цена на этот литр 60 руб. и выше. Считаю, что государству необходимо регулировать ценообразование в молочном животноводстве, чтобы производители не работали в убыток.
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.