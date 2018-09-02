На фермах СПК им. Куйбышева получают ежедневно 12 тонн молока высшего сорта

СПК (колхоз) имени Куйбышева расположен в селе Красносамарское. Обладая мощной растениеводческой базой и большим поголовьем КРС, хозяйство под председательством Владимира Рогова производит тонны качественного молока.

Молоко высшей пробы

В правительственном рейтинге муниципальных образований Самарской области Кинельский район традиционно занимает лидирующие позиции. Здесь сосредоточено 8,3% регионального поголовья крупного рогатого скота, а в развитие животноводства местные власти вкладывают серьезные ресурсы. Одним из крупнейших хозяйств района является сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) имени Куйбышева.

Колхоз ведет свою историю с 1929 года. Сначала это было несколько хозяйств, которые в 60-е годы объединились в колхоз им. Куйбышева. Сегодня предприятие владеет 10 тыс. га сельхозугодий. На полях колхоза выращивают зернобобовые и кормовые культуры без ГМО. Надежная растениеводческая и, в частности, кормовая база позволила СПК сосредоточить усилия на животноводстве молочно-мясного направления.

Сегодня общее поголовье КРС в хозяйстве составляет более 1500 голов черно-пестрой голштинизированной породы, из них 730 — дойное стадо. Среди многих разновидностей скота молочного направления корова голштинской породы по праву считается одной из лучших, несмотря на высокие требования к условиям содержания. Она отличается высокими удоями, высокими требованиями к условиям содержания, средней мясной продуктивностью. Благодаря этим качествам порода широко распространилась по всему миру.

Ежедневно на фермах СПК получают 12 тонн молока высшего сорта с хорошими показателями по содержанию белка и жирностью до 4%. Основной покупатель молока СПК — ОАО "Самаралакто". Из молока колхоза имени Куйбышева изготавливают йогурты и термостатную продукцию, масло и сметану под известными самарцам брендами.

Племенные репродукторы

С 2000 года в колхозе начали серьезную работу по повышению продуктивности КРС путем улучшения генетического потенциала черно-пестрой голштинизированной породы. Выстроили программу сотрудничества с ФГБНУ "Всероссийский НИИ племенного дела", подобрали специалистов. Разведение племенных животных под силу предприятию, отвечающему всем требованиям племенного репродуктора. И прежде всего, у него должны быть квалифицированные кадры: зоотехники-селекционеры и учетчики по племенному делу. Год от года колхоз шел к поставленной цели и в 2009 году получил статус племенного репродуктора, который позволяет продолжать работу над улучшением породы и реализовывать племенных телят.

Модернизация

Высокие показатели продуктивности племенных животных положительно влияют на динамику производства молока и мяса в губернии. Поэтому в Самарской области предусмотрена государственная поддержка племенного животноводства по таким направлениям, как содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, покупка племенного молодняка, семени быков-производителей, эмбрионов и быков-производителей для станции искусственного осеменения. Всего в регионе разработано и реализуется более 10 целевых программ поддержки сельхозпроизводителей. СПК (колхоз) имени Куйбышева как племенной репродуктор также получает субсидии правительства Самарской области, продолжает развиваться и обновлять свое хозяйство.

Так, в последние годы был реконструирован один из телятников, заменены молокопроводы в доильном отделении, установлены танки-охладители, перекрыты кровли гаражей и мастерских. Проводится капитальный ремонт коровников и родильного отделения.

В этом году на ферме СПК открыли пункт для осеменения крупного рогатого скота. "Процесс будет происходить быстрее, следовательно, быстрее начнется отел коров", — рассказал заместитель председателя колхоза Дмитрий Зимницкий.

Конечно, руководству хозяйства хотелось бы отремонтировать и другие помещения, но на все не хватает финансов. Есть проблема и с нехваткой кадров. Это больная тема почти для каждого сельского поселения региона. Сегодня СПК насчитывает 160 человек. В колхозе в основном работают жители окрестных сел, которых ежедневно возят на работу автобусом предприятия. Почти все работники — люди старшего возраста, которые рано или поздно уйдут на пенсию, а заменить их некем. В этом году колхоз за собственные средства купил 4 квартиры в Кинельском районе в надежде, что жилье привлечет молодых специалистов. Но молодежь не горит желанием идти в животноводство: что и говорить — труд нелегкий, к нему привычка нужна.

Помогать соседям

СПК не только продолжает оставаться одним из самых успешных сельхозпредприятий Кинельского района, но и находит время и силы для поддержки родного села Красносамарское. Колхоз выделяет деньги на проведение сельских праздников, поддерживает местные народные ансамбли, в зимнее время выделяет технику для расчистки улиц от снега.

В последние два десятилетия предприятию удалось не только сохранить свой потенциал, но и выйти на лидирующие позиции в регионе. Колхоз продолжает трудиться, направляя усилия на племенную работу, улучшение кормовой базы, условий содержания скота, повышение качества молока.

Владимир Рогов, председатель СПК (колхоза) имени Куйбышева:

— У нас хороший скот, сильная команда специалистов и государственная поддержка есть. Но для планомерного развития молочного животноводства, достижения более высоких результатов ее не достаточно. Нужны иные программные решения, охватывающие отрасль комплексно. Тогда можно рассчитывать на серьезное повышение продуктивности молочного животноводства.