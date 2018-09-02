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53 сорта, созданных кинельскими селекционерами, включены в Госреестр достижений 2018 года

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Поволжский НИИ селекции и семеноводства имени П. Н. Константинова под руководством Александра Кинчарова продолжает повышать продуктивность и качество сельскохозяйственной продукции, создавая новые сорта и линии для аграриев региона.

Фото: Екатерина Климова

Поволжский НИИСС — одно из старейших научных учреждений России. Он был создан на базе Кинельской государственной селекционной станции, основанной 85 лет назад. Основные направления деятельности института — это создание сортов, гибридов и линий культурных растений, разработка и совершенствование сортовых технологий возделывания основных культур, внедрение новых сортов в товарное производство. Поволжский НИИСС отличается творческим подходом в достижении актуальных целей и задач селекции. Институту всегда удавалось адаптироваться к быстро меняющимся экономическим условиям и создавать высокопродуктивные сорта.

За годы научно-практической деятельности кинельскими селекционерами создано более 140 сортов, гибридов и линий различных сельскохозяйственных культур. 53 из них занесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2018 году. Селекционная и семеноводческая работа ведется по 21 сельскохозяйственной культуре.

Ученые-селекционеры института на основе многолетних исследований определили специфику адаптации сельскохозяйственных культур к засухе в Поволжском регионе, выявили особенности, способствующие повышению продуктивности и качества зерна, а также созданию стабильной кормовой базы для животноводства, разработали новые принципы и методы отбора на устойчивость к стрессовым факторам. Особая гордость института — это сорта яровой пшеницы: "Кинельская нива", "Кинельская отрада", "Кинельская 2010", "Кинельская юбилейная", "Кинельская 59".

"Кинельская 59" всегда стабильно формирует зерно с высоким содержанием клейковины, максимальное ее значение доходит до 48, а минимальное не снижается ниже 25%. Поэтому сорт более 20 лет все еще востребован производством, несмотря на то, что новые сорта во многом превосходят его по урожайным данным и устойчивости к болезням. Селекционерам в новых сортах — "Кинельская 2010" и "Кинельская юбилейная" — удалось добиться максимального сочетания всех преимуществ", — рассказал директор Поволжского НИИСС Александр Кинчаров.

Высокий процент клейковины определяет качество пшеницы, а именно: содержание растительных белков в готовой продукции; присутствие в составе важных аминокислот; наличие витаминов А, В, Е, фосфора и кальция и т. д. Клейковина может служить натуральным консервантом, продлевая сроки хранения продуктов, влияет на качество воздушности, упругости и эластичности теста и готового хлеба. Неудивительно, что столь качественными сортами института ежегодно занято более 50% посевных площадей области. При этом сам НИИСС достаточно компактен. Его штат составляют всего 125 сотрудников. В институте насчитывается 5 отделов и 7 лабораторий. Площадь селекционных полей НИИСС составляет 2166 га.

Есть у института и парк техники. Проблема в том, что большая часть этого оборудования устарела и требует больших вложений на содержание и ремонт. Институту для успешного развития селекции и семеноводства необходима новая техника, которая стоит недешево. Впрочем, план действий у руководства НИИ есть.

Значительное внимание в институте уделяется проблемам развития сельскохозяйственного производства региона. К примеру, учреждение разрабатывает комплексную научную концепцию развития эффективного кормопроизводства в Поволжье и других регионах страны. Огромная научная и производственная работа института на многие годы снискала уважение и поддержку Российской академии наук и правительства Самарской области.

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