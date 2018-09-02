В самарском сквере Родина на митинге побывало 700 человек

В сквере Родина на митинге побывало до 700 человек. Такие данные приводит ГУ МВД по Самарской области.
Напомним, что в воскресенье, 2 сентября, в 12:00 стартовал согласованный митинг, целью которого организаторы назвали выражение гражданской позиции в поддержку трудящихся, пенсионеров, ветеранов Самарской области и за социальную справедливость.
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С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...