В самарском сквере Родина на митинге побывало 700 человек

В сквере Родина на митинге побывало до 700 человек. Такие данные приводит ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, что в воскресенье, 2 сентября, в 12:00 стартовал согласованный митинг, целью которого организаторы назвали выражение гражданской позиции в поддержку трудящихся, пенсионеров, ветеранов Самарской области и за социальную справедливость.