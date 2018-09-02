В Самаре в суд передано дело мошенников, оформивших на себя 27 муниципальных квартир

СЧ СУ УМВД России по городу Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 14 жителей Самарской области, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что злоумышленники обладали опытом работы в сфере совершения сделок с объектами недвижимого имущества, а также познаниями в области риэлтерской деятельности.

После смерти граждан, не оформивших на жилье права собственности, фигуранты по подложным документам приватизировали квартиры, а затем передавали их в собственность подставным лицам.

"Для реализации противоправной схемы привлекались граждане, ведущие асоциальный образ жизни, которые за небольшое денежное вознаграждение представлялись в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области наследниками, предъявляли фиктивные правоустанавливающие документы, на основе которых осуществлялась незаконная государственная регистрация имущественных прав", — рассказала Ирина Волк.

В период с 2014 по 2017 гг. незаконно оформлены и проданы третьим лицам 27 муниципальных квартир. В рамках предварительного расследования уголовного дела на указанные квартиры судом наложен арест. Общий ущерб от противоправной деятельности составил около 40 млн рублей.

В ходе обысков по местам жительства обвиняемых обнаружены и изъяты поддельные решения судов, нотариальные доверенности, паспорта и печати.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.