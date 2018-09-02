В Самаре в суд передано дело мошенников, оформивших на себя 27 муниципальных квартир

СЧ СУ УМВД России по городу Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 14 жителей Самарской области, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что злоумышленники обладали опытом работы в сфере совершения сделок с объектами недвижимого имущества, а также познаниями в области риэлтерской деятельности.
После смерти граждан, не оформивших на жилье права собственности, фигуранты по подложным документам приватизировали квартиры, а затем передавали их в собственность подставным лицам.
"Для реализации противоправной схемы привлекались граждане, ведущие асоциальный образ жизни, которые за небольшое денежное вознаграждение представлялись в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области наследниками, предъявляли фиктивные правоустанавливающие документы, на основе которых осуществлялась незаконная государственная регистрация имущественных прав", — рассказала Ирина Волк.
В период с 2014 по 2017 гг. незаконно оформлены и проданы третьим лицам 27 муниципальных квартир. В рамках предварительного расследования уголовного дела на указанные квартиры судом наложен арест. Общий ущерб от противоправной деятельности составил около 40 млн рублей.
В ходе обысков по местам жительства обвиняемых обнаружены и изъяты поддельные решения судов, нотариальные доверенности, паспорта и печати.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.