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Суды Происшествия

В Самаре в суд передано дело мошенников, оформивших на себя 27 муниципальных квартир

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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СЧ СУ УМВД России по городу Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 14 жителей Самарской области, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что злоумышленники обладали опытом работы в сфере совершения сделок с объектами недвижимого имущества, а также познаниями в области риэлтерской деятельности.

После смерти граждан, не оформивших на жилье права собственности, фигуранты по подложным документам приватизировали квартиры, а затем передавали их в собственность подставным лицам.

"Для реализации противоправной схемы привлекались граждане, ведущие асоциальный образ жизни, которые за небольшое денежное вознаграждение представлялись в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области наследниками, предъявляли фиктивные правоустанавливающие документы, на основе которых осуществлялась незаконная государственная регистрация имущественных прав", — рассказала Ирина Волк.

В период с 2014 по 2017 гг. незаконно оформлены и проданы третьим лицам 27 муниципальных квартир. В рамках предварительного расследования уголовного дела на указанные квартиры судом наложен арест. Общий ущерб от противоправной деятельности составил около 40 млн рублей.

В ходе обысков по местам жительства обвиняемых обнаружены и изъяты поддельные решения судов, нотариальные доверенности, паспорта и печати.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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