Новое здание "СамАрта" откроют в 2019 году

Открыть новое здание "СамАрта" планируют в следующем году.
"Многое уже сделано, даже занавес есть, — рассказал директор театра Сергей Соколов. — Но есть некоторые нюансы, которые связаны с СТУ — спецтехусловиями, их обязательно нужно выполнить".
Открыть новое здание "СамАрта" планируют в следующем году.
"Многое уже сделано, даже занавес есть, — рассказал директор театра Сергей Соколов. — Но есть некоторые нюансы, которые связаны с СТУ — спецтехусловиями, их обязательно нужно выполнить".
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!