Новое здание "СамАрта" откроют в 2019 году

Открыть новое здание "СамАрта" планируют в следующем году.

"Многое уже сделано, даже занавес есть, — рассказал директор театра Сергей Соколов. — Но есть некоторые нюансы, которые связаны с СТУ — спецтехусловиями, их обязательно нужно выполнить".