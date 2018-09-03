В самарской "Кармен" споет солист Мариинского театра Владимир Мороз

Самарский театр оперы и балета 7–8 сентября откроет новый сезон весенней премьерой — оперой Бизе "Кармен" в постановке Георгия Исаакяна. Партию тореадора Эскамильо исполнит солист Мариинского театра Владимир Мороз.

Владимир Мороз в 1999 г. окончил Минскую академию музыки (класс профессора А. Генералова). В 1997–1999 гг. — солист Национальной белорусской оперы (Минск), на сцене которой дебютировал в партии Евгения Онегина в одноименной опере Чайковского. В 1999–2004 гг. — солист Академии молодых певцов Мариинского театра.

С 2005 г. входит в состав оперной труппы Мариинского театра.