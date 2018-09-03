В самарской "Кармен" споет солист Мариинского театра Владимир Мороз

Самарский театр оперы и балета 7–8 сентября откроет новый сезон весенней премьерой — оперой Бизе "Кармен" в постановке Георгия Исаакяна. Партию тореадора Эскамильо исполнит солист Мариинского театра Владимир Мороз.
Владимир Мороз в 1999 г. окончил Минскую академию музыки (класс профессора А. Генералова). В 1997–1999 гг. — солист Национальной белорусской оперы (Минск), на сцене которой дебютировал в партии Евгения Онегина в одноименной опере Чайковского. В 1999–2004 гг. — солист Академии молодых певцов Мариинского театра.
С 2005 г. входит в состав оперной труппы Мариинского театра.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!