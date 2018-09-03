Осужденный за мошенничество глава Нефтегорского района сложил свои полномочия

Спустя неделю после оглашения обвинительного приговора глава Нефтегорского района Владимир Корнев написал заявление о сложении с себя полномочий, пишет "Самарское обозрение".
По уставу муниципалитета он мог бы оставаться в должности, пока будет рассматриваться его апелляционная жалоба.
Напомним, что 16 августа Нефтегорский районный суд признал Владимира Корнева виновным в мошенничестве. Ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
В подобной ситуации устав Нефтегорского района позволяет своему главе и дальше занимать свой пост. Всего в документе прописано 14 причин для досрочного прекращения полномочий главы администрации, нанятого по контракту. Среди них значится и вступление в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда. А этого не произошло, и адвокаты уже заявили о подаче апелляции.
Пока она не будет рассмотрена, глава имеет право продолжать работать, как и прежде.
Тем не менее, как стало известно изданию, Корнев уже изъявил желание уйти по собственному желанию. Более того, еще 24 августа он написал заявление о сложении с себя полномочий. К концу минувшей недели его фамилию можно было обнаружить только на устаревшей версии сайта Нефтегорского района.
На действующей же везде, где возникала должность главы администрации, какие-либо ФИО отсутствовали. Не было данных ни Владимира Корнева, ни исполняющего обязанности главы. Остался только перечень вопросов, которые курирует глава, и фамилии его заместителей.
Последние комментарии
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.