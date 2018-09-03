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Муниципалитеты Власть и политика

Осужденный за мошенничество глава Нефтегорского района сложил свои полномочия

НЕФТЕГОРСК. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Спустя неделю после оглашения обвинительного приговора глава Нефтегорского района Владимир Корнев написал заявление о сложении с себя полномочий, пишет "Самарское обозрение".

По уставу муниципалитета он мог бы оставаться в должности, пока будет рассматриваться его апелляционная жалоба. 

Напомним, что 16 августа Нефтегорский районный суд признал Владимира Корнева виновным в мошенничестве. Ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В подобной ситуации устав Нефтегорского района позволяет своему главе и дальше занимать свой пост. Всего в документе прописано 14 причин для досрочного прекращения полномочий главы администрации, нанятого по контракту. Среди них значится и вступление в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда. А этого не произошло, и адвокаты уже заявили о подаче апелляции.

Пока она не будет рассмотрена, глава имеет право продолжать работать, как и прежде.

Тем не менее, как стало известно изданию, Корнев уже изъявил желание уйти по собственному желанию. Более того, еще 24 августа он написал заявление о сложении с себя полномочий. К концу минувшей недели его фамилию можно было обнаружить только на устаревшей версии сайта Нефтегорского района.

На действующей же везде, где возникала должность главы администрации, какие-либо ФИО отсутствовали. Не было данных ни Владимира Корнева, ни исполняющего обязанности главы. Остался только перечень вопросов, которые курирует глава, и фамилии его заместителей.

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