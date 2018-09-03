ООО "Транснефть - ТСД" завершило строительство последнего объекта второго этапа проекта "Юг"

В августе ООО "Транснефть - ТСД" завершило строительство железнодорожной эстакады на ГПС "Тингута", последнего из ключевых объектов второго этапа стратегического нефтепродуктопроводного проекта "Юг". В текущем году компания продолжит строительство и реконструкцию объектов на стратегически важных магистральных трубопроводах, которые обеспечивают поставку нефти и нефтепродуктов от Самары в западном и южном направлениях. Цель — повысить их пропускную способность и эксплуатационную надежность.

Сделано на совесть

Для самарского предприятия "Транснефть - Трубопроводная строительная дирекция" ("Транснефть - ТСД", входит в структуру ПАО "Транснефть") главным итогом минувшего года стал запуск в эксплуатацию ключевых объектов первого и второго этапов масштабного инвестиционного проекта "Юг". Новый стратегический коридор для транспортировки нефтепродуктов на юге России уже открыт, дизельное топливо перекачивается от Волгограда, где запущены головные перекачивающие станции (ГПС) "Волгоград" и "Тингута", до перевалочного комплекса "Шесхарис" в порту г. Новороссийск. Всего в 2017 году заказчикам были переданы для ввода в эксплуатацию 62 объекта.

А в августе 2018 года завершено строительство последнего объекта второго этапа проекта "Юг" — двусторонней сливной железнодорожной эстакады на ГПС "Тингута". Эстакада рассчитана на одновременную обработку 18 вагоно-цистерн. Она позволит принимать дизельное топливо, поступающее железнодорожным транспортом от нефтеперерабатывающих заводов Поволжья и восточных регионов РФ, и перекачивать его в резервуарный парк ГПС "Тингута".

Реконструированы и приведены к современным требованиям системы измерения количества и показателей качества нефти на Новокуйбышевском НПЗ (СИКН № 401 и СИКН № 402). Также завершена реконструкция магистрального нефтепровода Куйбышев — Лисичанск диаметром 1200 мм. Работы на этом нефтепроводе велись с 2014 года.

В ООО "Транснефть - ТСД" особое внимание уделяется качеству строительных работ, строгому исполнению строительных нормативов. Современная система менеджмента качества, многосторонний контроль качества выполнения работ подрядных организаций, внедрение в практику инновационных методов контроля — все это позволяет компании выполнять работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к магистральным трубопроводам ПАО "Транснефть".

По итогам 2017 года ООО "Транснефть - ТСД" достигло лучших показателей в области качества строительства среди организаций системы "Транснефть" и получило звание "Лидер строительства за 2017 год".

На южном направлении

Сегодня на территории Самарской области, а также соседних регионов ООО "Транснефть - ТСД" продолжает реализацию нескольких долгосрочных проектов. На период с 2018 по 2021 годы запланировано выполнить расширение системы магистральных нефтепроводов, чтобы обеспечить транспортировку по ним до 40 млн тонн нефти в год для последующего экспорта через порт Новороссийск.

Реконструкция будет вестись на трех линейных участках нефтепровода Куйбышев — Тихорецк диаметром 1020 мм от НПС "Самара-1" до НПС "Зензеватка". Один из этих участков находится на территории Самарской области. Кроме того запланировано реконструировать 7 НПС, в том числе НПС "Самара-1", "Любецкая" и "Совхозная-2", относящиеся к зоне ответственности Самарского РНУ. Сейчас проводится предпроектное обследование.

В период с 2018 по 2023 годы ООО "Транснефть - ТСД" будет вести масштабную реконструкцию магистрального нефтепровода Куйбышев — Тихорецк диаметром 820 мм и 1020 мм. Цель проекта — повысить надежность и пропускную способность нефтепровода, исключить возникновение аварийных ситуаций.

Всего запланировано реконструировать 29 объектов линейной части, в том числе по Самарскому РНУ — 4 участка общей протяженностью 87,1 км. Проектные работы по ним уже ведутся.

Обновленная "Дружба"

Программой технического перевооружения, реконструкции, капремонта и диагностики объектов магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" предусмотрена реконструкция магистральных нефтепроводов Куйбышев — Унеча — Мозырь-1, Куйбышев — Унеча-2, Унеча — Мозырь-2, Холмогоры — Клин и Самара — Лопатино для АО "Транснефть — Дружба".

В рамках проекта, реализация которого должна завершиться в 2027 году, будут реконструироваться 75 линейных участков, включая 7 подводных переходов, расположенных в Самарской, Пензенской, Тамбовской, Липецкой, Орловской и Брянской областях. Их общая протяженность 1043,72 км.

Также будут построены: обход г. Пензы на МН Куйбышев — Унеча — Мозырь-1, обход г. Кузнецк на МН Куйбышев — Унеча — 2 и система смешения нефти на ЛПДС "Клин". Сегодня 19 объектов в рамках реконструкции магистральных нефтепроводов уже введены в эксплуатацию, на 10 объектах ведутся строительно-монтажные работы, 23 объекта проектируются и 20 находятся на предпроектной стадии.

С 2012 года ведется реконструкция магистральных нефтепродуктопроводов Уфа — Западное направление, Участок № 42 и Куйбышев — Брянск диаметром 530 мм. Цель реконструкции — приведение объектов к новым нормативным требованиям.

В рамках проекта строится 113,68 км трубопроводов, реконструируются 593,71 км действующих нефтепродуктопроводов и 6 подводных переходов. В настоящее время 18 объектов из 70 уже переданы в эксплуатацию, 14 находятся в стадии практической реализации, остальные — в стадии проектирования. Завершить работы планируется в 2025 году.