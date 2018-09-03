В самарском дворе второй раз за три года укладывают новый асфальт

В Самаре жильцы дома на ул. Спортивная, 27 недовольны работами по благоустройству, проходящими в их дворе. Дело в том, что около их дома подрядчик "без объявления войны" начал сносить асфальт, который был уложен лишь три года назад и нареканий местных жителей не вызывал.

"Это асфальт был положен три года назад, мы такого счастья ждали десятилетия, - рассказала собственник одной из квартир Елизавета Муртазина. - Мы несколько лет жалуемся на то, что после капитального ремонта с крыши падают доски, а нам вдруг решили заменить хороший асфальт".

Жители также опасаются, что во время работ, благоустроители испортят зеленые насаждения, которые они годами собственноручно выращивали на засыпанной щебнем земле.

"Почему с нами не согласовали объемы и виды благоустройства, на которые городская казна потратит миллионы! - возмущается Ольга Маершина. - Как нам заявили в департаменте благоустройства, план работ утвердил какой-то управляющий микрорайона, которого мы в глаза не видели".

В пресс-службе горадминистрации не смогли прокомментировать ситуацию, сославшись на необходимость отправки запроса в компетентные службы.