Наталья Полянскова: "Форум даст серьезную перезагрузку стратегии социально-экономического развития области"

Доцент кафедры региональной экономики и управления Самарского государственного экономического университета, кандидат экономических наук Наталья Полянскова поделилась с Волга Ньюс своими впечатлениями от работы прошедших в регионе стратегических сессий, а также рассказала о том, чего ждет от итогового областного форума "Стратегия лидерства".

"Если говорить по итогам стратегических сессий, то на повестку дня, конечно, были вынесены ключевые проблемы Самарской области и те, которые коррелируют с майским указом президента Российской Федерации. Конечно, очень важным предшествующим направлением было проведение стратегических муниципальных сессий. И уже потому, что, когда мы вместе с губернатором Самарской области и с командой правительства ездили по всем территориям региона, принимались очень серьезные решения", — отмечает Наталья Полянскова.

Так, например, на сессии "Новая жизнь села", по ее словам, уже были намечены основные пути увеличения экспорта продукции АПК более чем в два раза. Ведь у Самарской области очень серьезный потенциал в этом направлении.

"И в ближайшие годы будут реализовываться серьезные инвестиционные проекты — по пектину, по производству протеина (кормового белка) на территории Волжского района, проект, который связан с новыми направлениями в овощеводстве и так далее. То есть серьезные инвестпроекты с проработанной проектно-сметной документацией уже были представлены на профильной сессии", — подчеркивает Наталья Полянскова, а в продолжение добавляет, что не менее важным направлением является кооперация. Причем речь идет о кооперации не только в сельскохозяйственной отрасли, но и среди других товаропроизводителей, в том числе мелких.

Еще одной важной темой, на которой акцентировалось внимание во время работы на сессиях, была цифровизация. "Кстати, сейчас на федеральном уровне принимаются в рамках программы "Цифровая экономика" аналогичные отраслевые программы — например, цифровизация сельского хозяйства. Так что действительно, на цифровые технологии, на технологии "умный город", "умные решения" выделяются серьезные средства", — поясняет Наталья Полянскова.

Также внимание было уделено вопросам экологии, особенно очистке береговой зоны и русла Волги, строительству канализационных очистных сооружений. Эти вопросы, как подчеркивает Наталья Полянскова, сейчас имеют высокую актуальность и на федеральном уровне.

"В настоящее время все национальные проекты на уровне РФ проходят серьезную перезагрузку с учетом стратегических направлений по национальным целям. Буквально в конце прошлой недели по проекту "Экология" ресурсы были увеличены почти в два раза и основной акцент делается именно на чистую Волгу, а это касается практически всех территорий, которые входят в состав Самарско-Тольяттинской агломерации", — говорит Наталья Полянскова.

В контексте развития Самарско-Тольяттинской агломерации на сессиях обсуждались и другие вопросы — в том числе, касающиеся транспортного взаимодействия. Так например, речь шла о возобновлении и дальнейшем развитии водного и речного сообщения. Кроме того, по словам Полянсковой, было принято решение по разработке уникальной концепции по созданию городского биосферного резервата с особым эколого-экономическим режимом на территории Жигулевска как города, расположенного в границах федеральных особо охраняемых природных зон.

В целом сессии, по мнению Натальи Полянсковой, были толчком, благодаря которому население, общественность, бизнес-сообщество стали обращать внимание - и свое, и властей - на стратегические приоритеты, на которые нужно делать ставку.

"Форум, в первую очередь, нам даст, наверное, очень серьезную перезагрузку и корректировку стратегии социально-экономического развития Самарской области. И самое главное, чего мы ждем - что в уже доработанном актуализированном варианте стратегии будет глубоко проработан вопрос развития всех муниципальных образований Самарской области. Вот это, наверное, то, чего ждут практически на всей территории нашего региона — и жители, и общественность, и бизнес-сообщество", — подытожила Наталья Полянскова.

Напомним, в рамках работы над стратегией развития региона состоялись областные сессии по блокам: "Новое качество жизни "Сбережение народа", "Кадровая стратегия — достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города — большие возможности", "Новая жизнь села", "Лучшее детям".

К участию в обсуждении привлекался широкий круг лиц — от федеральных и региональных экспертов и чиновников до общественников и просто неравнодушных горожан. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.

На форуме "Стратегия лидерства", который состоится 4 сентября на площадке АвтоВАЗа, будут подводиться итоги сессионной работы.