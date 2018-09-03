В Самаре открылась выставка кукол "Русская красавица"

В Доме-музее В. И. Ленина 3 сентября открылась выставки кукол "Русская красавица" (0+), сообщила пресс-служба областного министерства культуры.

Экспонаты выставки — из фондов Художественно-педагогического музея игрушки им. Н. Д. Бартрама Сергиев-Посадского филиала "Высшей школы народных искусств (института)".

На выставке представлена одна из крупнейших российских коллекций кукол, охватившая период от XIX века до современности и включающая уникальные экземпляры, изготовленные в игрушечных артелях, во ВНИИ игрушки, на фабриках и заводах по производству игр и игрушек. Помимо основных предметов — кукол, экспозицию выставки составят игрушечная бытовая утварь, мебель и анималистическая игрушка.

Выставка разделена на три тематических раздела: архаичная кукла, кукла советского периода, кукла в национальном костюме. Экспонаты познакомят посетителей с традициями и историей создания отечественной игрушки.

Выставка продлится до 31 октября.