В Самаре открылась выставка кукол "Русская красавица"

В Доме-музее В. И. Ленина 3 сентября открылась выставки кукол "Русская красавица" (0+), сообщила пресс-служба областного министерства культуры.
Экспонаты выставки — из фондов Художественно-педагогического музея игрушки им. Н. Д. Бартрама Сергиев-Посадского филиала "Высшей школы народных искусств (института)".
На выставке представлена одна из крупнейших российских коллекций кукол, охватившая период от XIX века до современности и включающая уникальные экземпляры, изготовленные в игрушечных артелях, во ВНИИ игрушки, на фабриках и заводах по производству игр и игрушек. Помимо основных предметов — кукол, экспозицию выставки составят игрушечная бытовая утварь, мебель и анималистическая игрушка.
Выставка разделена на три тематических раздела: архаичная кукла, кукла советского периода, кукла в национальном костюме. Экспонаты познакомят посетителей с традициями и историей создания отечественной игрушки.
Выставка продлится до 31 октября.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.