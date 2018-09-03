Не сдавшие итоговую аттестацию учащиеся могут пересдать экзамены в сентябре

Для проведения итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в сентябре будет открыт один пункт проведения экзаменов (ППЭ) на базе МБОУ школы №41 "Гармония" (ППЭ-032), (Самара, ул. Осипенко, 6).

Как сообщило министерство образования и науки региона, к экзаменам в сентябре допускаются следующие категории обучающихся:

не прошедшие ГИА;

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету;

получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов в дополнительные сроки;

удаленные с экзаменов за нарушение Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400.

Пересдавать русский язык ребята будут 4 сентября, математику (на базовом уровне) – 7 сентября. Резервный день – 15 сентября.

Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2018 г., желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты, смогут это сделать в 2019 г., в сентябрьские сроки к участию в экзаменах они не допускаются.