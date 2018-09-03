Главарь "милицейской" банды дорожных налетчиков Камал Поладов может выйти на свободу

Волжский районный суд 27 августа удовлетворил ходатайство главаря банды дорожных налетчиков, грабивших в 2001–2002 гг. на дорогах Самарской, Саратовской областей и Башкортостана.

Поладов, отсидевший 17 лет из назначенных судом 20, просил суд о замене оставшегося трехлетнего срока исправительными работами. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Приговор банде Поладова Самарский областной суд вынес в сентябре 2004 года. В дорожную банду, существовавшую с сентября 2001 г., входили девять человек, трое из которых являлись самарскими инспекторами ГИБДД.

Нападения на транспорт с предпринимателями — "челноками" проходили примерно по одной схеме. Инспекторы ГИБДД УВД Самары Игорь Матасов, Николай Мешалкин и Александр Тихонов останавливали на трассах якобы для проверки документов автобусы, а иногда КамАЗы и "Газели". На остановившиеся машины нападали сообщники гаишников в масках. Угрожая оружием, они требовали отогнать транспорт с пассажирами в лес. Там преступники заставляли коммерсантов лечь лицом на землю, обыскивали их одежду и груз, забирая деньги и ценные вещи. Всего в деле было 14 таких эпизодов.

Сотрудники милиции поначалу не могли выйти на след налетчиков, потому что не знали об участии в налетах коллег из ГИБДД, и предполагали, что бандиты лишь маскируются под автоинспекторов. А когда оперативникам стало известно, что преступники пользуются настоящей патрульной машиной, то они принялись проверять коллег и смогли выйти на след грабителей. В итоге удалось задержать подозреваемых во время их последней преступной вылазки в ноябре 2002 г. на трассе Красноярского района. Налетчики оказали вооруженное сопротивление. В перестрелке был убит брат главаря банды — старший лейтенант юстиции следственного отдела одного из южных регионов России.

По окончании следствия перед судом предстали восемь человек во главе с Камилом Поладовым. Их обвиняли в ношении и хранении оружия, грабежах, присвоении служебных полномочий, бандитизме и других преступлениях. Процесс длился несколько месяцев. Подсудимые вину не признавали.

В итоге областной суд под председательством Михаила Минина приговорил Камала Поладова к 20 годам лишения свободы, экс-инспекторов ГИБДД Игоря Матасова, Николая Мешалкина и Александра Тихонова к 18, 17 и 14 годам, соответственно.

Остальные четверо участников банды Игорь Мешалкин, Ризван Рустамов, Араза Шамилов и Натига Агаев получили 15, 12, 10 и семь лет лишения свободы.

"Несмотря на возражение прокуратуры суд удовлетворил ходатайство Поладова, — сообщат прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Сергей Маркелов. — Но я не согласен с таким решением, так как Поладов незначительно возместил ущерб потерпевшим, по всем имеющимся 80 исполнительным листам на общую сумму около 5 млн рублей. А при отбытии срока имел взыскания за дисциплинарные нарушения. 3 сентября я направил в Самарский областной суд апелляционное представление об отмене постановления суда Волжского района о замене Поладову оставшегося срока на исправительные работы".