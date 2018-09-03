"Т Плюс" выставил на торги турбазу "Золотой берег"

Самарский филиал ПАО "Т Плюс" разместил на своем сайте извещение об аукционе по продаже недвижимого имущества, принадлежащего компании.

Предметом аукциона являются объекты недвижимого имущества, расположенные в Тольятти, Комсомольский район, турбаза "Золотой берег" на п/о Копылово.

Аукцион проводится открытым по составу участников с открытой формой подачи предложений по цене.

Для участия в аукционе претендент должен внести задаток в размере 500 тыс. руб. в срок не позднее 4 октября 2018 года. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет торгов.

Аукцион состоится 8 октября 2018 в 11:00 по самарскому времени в Самаре, ул. Маяковского, 15, каб. 207.