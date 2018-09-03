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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

"Т Плюс" выставил на торги турбазу "Золотой берег"

ТОЛЬЯТТИ. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал ПАО "Т Плюс" разместил на своем сайте извещение об аукционе по продаже недвижимого имущества, принадлежащего компании.

Предметом аукциона являются объекты недвижимого имущества, расположенные в Тольятти, Комсомольский район, турбаза "Золотой берег" на п/о Копылово.

Аукцион проводится открытым по составу участников с открытой формой подачи предложений по цене.

Для участия в аукционе претендент должен внести задаток в размере 500 тыс. руб. в срок не позднее 4 октября 2018 года. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет торгов.

Аукцион состоится 8 октября 2018 в 11:00 по самарскому времени в Самаре, ул. Маяковского, 15, каб. 207.

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