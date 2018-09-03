"Т Плюс" выставил на торги турбазу "Золотой берег"

Самарский филиал ПАО "Т Плюс" разместил на своем сайте извещение об аукционе по продаже недвижимого имущества, принадлежащего компании.
Предметом аукциона являются объекты недвижимого имущества, расположенные в Тольятти, Комсомольский район, турбаза "Золотой берег" на п/о Копылово.
Аукцион проводится открытым по составу участников с открытой формой подачи предложений по цене.
Для участия в аукционе претендент должен внести задаток в размере 500 тыс. руб. в срок не позднее 4 октября 2018 года. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет торгов.
Аукцион состоится 8 октября 2018 в 11:00 по самарскому времени в Самаре, ул. Маяковского, 15, каб. 207.
Последние комментарии
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.
нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара
Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))
Уберите уже его из города насовсем.