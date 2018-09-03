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Власть и политика

Роман Некрасов: "На форуме по стратегии региона должны быть озвучены системные подходы к выполнению поставленных задач"

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 сентября, в Тольятти пройдет форум по обсуждению стратегии развития Самарской области. Он станет логическим завершением серии из семи тематических стратегических сессий, прошедших в регионе в июле–августе. Ожиданиями от мероприятия поделился первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Роман Некрасов.

"Итоговое мероприятие должно зафиксировать наиболее насущные проблемы, на нем должны быть озвучены системные подходы по выполнению задач, озвученных в указах президента РФ и послании главы Самарской области, направленных на обеспечение конкурентоспособности регионального АПК, достойного уровня и качества жизни на селе", - говорит он.

Тематическая же сессия по тематике АПК, по словам первого замминистра, позволила охватить весь комплекс проблем развития сельского хозяйства и сельской местности. Причем эти вопросы обсуждались на всех уровнях управления — от конкретных сел и поселений до региональных органов власти, с привлечением федеральных экспертов.

"Проведение стратегических сессий позволило зафиксировать слабые места в развитии сельхозпроизводства и создании комфортных условий для жизни людей на селе — от небольшого поселка до Самарской области в целом. Основная ценность стратегических сессий заключается в том, что люди смогли не только высказать самые злободневные и острые проблемы, но и предложить конкретные варианты их решения", - считает Роман Некрасов.

"Теперь задача министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, совместно с коллегами из муниципальных районов и других органов исполнительной власти — обеспечить реализацию тех пожеланий и ожиданий, которые были высказаны на стратегических сессиях, - добавляет он.

Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается долгосрочная стратегия развития. В рамках этой работы проводились тематические стратегические сессии, каждая из которых была посвящена определенным отраслям жизни региона. Так, состоялись сессии, посвященные вопросам ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, экономики, повышения уровня жизни малых городов и сельских территорий, развития системы здравоохранения, сельскому хозяйству и образованию.

К участию в каждой из них привлекался максимально широкий круг экспертов — от чиновников и экспертов федерального уровня до просто инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий были выработаны конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров.

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