Роман Некрасов: "На форуме по стратегии региона должны быть озвучены системные подходы к выполнению поставленных задач"

Во вторник, 4 сентября, в Тольятти пройдет форум по обсуждению стратегии развития Самарской области. Он станет логическим завершением серии из семи тематических стратегических сессий, прошедших в регионе в июле–августе. Ожиданиями от мероприятия поделился первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Роман Некрасов.
"Итоговое мероприятие должно зафиксировать наиболее насущные проблемы, на нем должны быть озвучены системные подходы по выполнению задач, озвученных в указах президента РФ и послании главы Самарской области, направленных на обеспечение конкурентоспособности регионального АПК, достойного уровня и качества жизни на селе", - говорит он.
Тематическая же сессия по тематике АПК, по словам первого замминистра, позволила охватить весь комплекс проблем развития сельского хозяйства и сельской местности. Причем эти вопросы обсуждались на всех уровнях управления — от конкретных сел и поселений до региональных органов власти, с привлечением федеральных экспертов.
"Проведение стратегических сессий позволило зафиксировать слабые места в развитии сельхозпроизводства и создании комфортных условий для жизни людей на селе — от небольшого поселка до Самарской области в целом. Основная ценность стратегических сессий заключается в том, что люди смогли не только высказать самые злободневные и острые проблемы, но и предложить конкретные варианты их решения", - считает Роман Некрасов.
"Теперь задача министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, совместно с коллегами из муниципальных районов и других органов исполнительной власти — обеспечить реализацию тех пожеланий и ожиданий, которые были высказаны на стратегических сессиях, - добавляет он.
Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается долгосрочная стратегия развития. В рамках этой работы проводились тематические стратегические сессии, каждая из которых была посвящена определенным отраслям жизни региона. Так, состоялись сессии, посвященные вопросам ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, экономики, повышения уровня жизни малых городов и сельских территорий, развития системы здравоохранения, сельскому хозяйству и образованию.
К участию в каждой из них привлекался максимально широкий круг экспертов — от чиновников и экспертов федерального уровня до просто инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий были выработаны конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Долгий путь.