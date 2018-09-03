Скульптурную композицию "Архитектура танца" откроют в сквере на площади Куйбышева

5 сентября в 17.00 в сквере на площади Куйбышева (на пересечении улиц Галактионовской и Вилоновской, напротив Дома актера) состоится открытие скульптурной композиции "Архитектура танца", посвященной творчеству Мариуса Петипа, выдающегося французского и русского солиста балета и балетмейстера, театрального деятеля, стоявшего у истоков зарождения современного российского балета.
2018 год в России посвящен отечественному балету и 200-летию со дня рождения великого хореографа Мариуса Петипа (1818-1910). Его роль в развитии российской культуры неоценима. Благодаря Мариусу Петипа русский балет стали называть лучшим в мире. Он поставил более 60 балетов, был удостоен высочайших наград, а также создал свод правил, который до сих пор применяют в искусстве театрального танца и считают основами балетного академизма. Характерной чертой его постановок являются мастерство композиции, виртуозная разработка сольных партий, стройность хореографического ансамбля. До сих пор на сценах лучших театров мира продолжают идти балеты в хореографии Мариуса Петипа. В репертуаре Самарского академического театра оперы и балета также есть балеты в хореографии Мариуса Петипа: "Спящая красавица", "Корсар", "Баядерка" и другие.
Установка скульптурной композиции "Архитектура танца" играет большую роль в популяризации русского балета как одного из символов нашей страны и причастности Самары к развитию лучших традиций отечественной культуры.
В скульптурной композиции представлены семь абстрактных фигур, которые застыли в балетных па. Каждая из них читается при определенном ракурсе, при наложении друг на друга трех изогнутых линий, блестящих, словно струящихся, лент.
Авторами скульптурной композиции являются самарские архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы. Проект реализован на частные средства компании "Пегас-Агро".
Партнером проекта также выступает Самарский академический театр оперы и балета. Напомним, в прошлом году в театре был реализован творческий проект "Grand pas Петипа", удостоившийся гранта Президента Российской Федерации В. В. Путина для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.
Гости мероприятия смогут увидеть выступления артистов балетной труппы Самарского академического театра оперы и балета и струнного квартета театра. Завершится церемония открытия импровизацией артистов балета "Архитектура танца".
На мероприятие приглашены почетные гости, представители творческой общественности города, воспитанники хореографической школы и хореографического училища.
Ведущей мероприятия станет лектор-музыковед Ирина Цыганова.
Последние комментарии
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((
Развитие, а точнее сохранение видового функционала данной территории требует особого внимания. Храни ее всевышний от коммерческого беспредела)).
Хорошее дело и команда грамотная)