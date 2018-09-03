В школе № 129 прошел День знаний для будущих нефтяников

Первого сентября в "Роснефть-классах" самарской школы № 129 Куйбышевского района Самары прошла торжественная линейка, приуроченная к всероссийскому Дню знаний.

Около 20 лет АО "Куйбышевский НПЗ" и педагоги школы успешно реализуют совместный профориентационный проект "Роснефть-класс", направленный на подготовку кадров для завода уже со школьной скамьи. "Роснефть-классы" — это специализированные 10-й и 11-й классы, ученики которых уже четко осознают, что свяжут свою жизнь с нефтяной отраслью, и имеют возможность углубленно изучать не только основные школьные дисциплины, но и профильные предметы — математику, физику, химию, осваивать которые им помогают преподаватели Самарского государственного технического университета.

За время существования "Роснефть-классов" их выпускниками стали 470 ребят, из них 92 — медалиста. Многие, окончив вузы, пришли работать на Куйбышевский НПЗ. Сегодня на заводе трудятся 41 выпускник "Роснефть-класса". Некоторые из них уже стали начальниками установок и занимают руководящие должности в других подразделениях.

Результат от реализации такой профориентационной программы на КНПЗ очевиден. Как правило, этим ребятам нужно меньше времени на адаптацию на производстве, и они успешнее продвигаются по карьерной лестнице. Таким образом, за счет отлаженной системы поддержки и продвижения перспективной молодежи 28% заводского коллектива — это работники до 30 лет, из них статус молодого специалиста (выпускника очного отделения ВУЗа, работающего на заводе по специальности) имеют 109 человек.

В этом году в "Роснефть-классах" школы № 129 будут учиться 54 ученика. Есть среди них и дети работников завода, которые планируют пойти по стопам своих родителей и после получения высшего образования трудоустроиться на КНПЗ или другие предприятия НК "Роснефть".