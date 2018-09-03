В школе № 129 прошел День знаний для будущих нефтяников

Первого сентября в "Роснефть-классах" самарской школы № 129 Куйбышевского района Самары прошла торжественная линейка, приуроченная к всероссийскому Дню знаний.
Около 20 лет АО "Куйбышевский НПЗ" и педагоги школы успешно реализуют совместный профориентационный проект "Роснефть-класс", направленный на подготовку кадров для завода уже со школьной скамьи. "Роснефть-классы" — это специализированные 10-й и 11-й классы, ученики которых уже четко осознают, что свяжут свою жизнь с нефтяной отраслью, и имеют возможность углубленно изучать не только основные школьные дисциплины, но и профильные предметы — математику, физику, химию, осваивать которые им помогают преподаватели Самарского государственного технического университета.
За время существования "Роснефть-классов" их выпускниками стали 470 ребят, из них 92 — медалиста. Многие, окончив вузы, пришли работать на Куйбышевский НПЗ. Сегодня на заводе трудятся 41 выпускник "Роснефть-класса". Некоторые из них уже стали начальниками установок и занимают руководящие должности в других подразделениях.
Результат от реализации такой профориентационной программы на КНПЗ очевиден. Как правило, этим ребятам нужно меньше времени на адаптацию на производстве, и они успешнее продвигаются по карьерной лестнице. Таким образом, за счет отлаженной системы поддержки и продвижения перспективной молодежи 28% заводского коллектива — это работники до 30 лет, из них статус молодого специалиста (выпускника очного отделения ВУЗа, работающего на заводе по специальности) имеют 109 человек.
В этом году в "Роснефть-классах" школы № 129 будут учиться 54 ученика. Есть среди них и дети работников завода, которые планируют пойти по стопам своих родителей и после получения высшего образования трудоустроиться на КНПЗ или другие предприятия НК "Роснефть".
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)