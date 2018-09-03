Наиль Нугманов: "Думаю на форуме по стратегии региона мы увидим итоговые документы"

Главный врач Кинель-Черкасской центральной районной больницы Наиль Нугманов в преддверии областного форума «Стратегия лидерства» рассказал Волга Ньюс о своих впечатлениях от прошедших стратегических сессий и заметил, что эффекта от этой работы ожидать стоит в ближайшее время.
Наиль Нугманов был модератором одной из секций на сессии "Сбережение народа", посвященной улучшению качества медицинской помощи в регионе.
"Сессия прошла достойно, были озвучены действительно насущные проблемы практического здравоохранения", — рассказал Наиль Нугманов. Так, на секции прозвучали доклады, касавшиеся работы скорой помощи, системы родовспоможения, бережливого производства и удовлетворенности населения медицинской помощью.
"Все доклады были очень содержательные, и по итогам поступил ряд предложений, которые мы обобщили и передали в министерство здравоохранения и правительство Самарской области. Я думаю, завтра — на форуме — мы увидим итоговые рекомендации, документы", — считает Наиль Нугманов.
Говоря же о возможном эффекте от работы на сессиях, он остановился на вопросах внедрения бережливого производства в амбулаторно-поликлинических службах. Речь идет о проекте "Бережливая поликлиника". Его цель — оптимизация работы поликлиник, снижение времени пребывания в учреждении, разделение потоков пациентов и упрощение записи на прием к врачу. Одна из основных задач проекта — создание доброжелательной атмосферы в учреждении, комфортности для населения и желания приходить туда и заниматься собственным здоровьем.
Как заметил Наиль Нугманов, именно амбулаторно-поликлиническое звено занимает лидирующие позиции по неудовлетворенности населения медицинской помощью, а реализация проекта "Бережливая поликлиника" позволит это исправить.
В завершение он отметил, что положительно оценивает примененный в этом году подход к работе над стратегией развития региона, в том числе обсуждение ее с гражданами и экспертами.
Напомним, в Самарской области на завершающий этап выходит работа над долгосрочной стратегией развития. Началась с обсуждения планов развития региона в муниципалитетах, затем было проведено семь тематических стратегических сессий. На них обсуждались вопросы экономики, ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, здравоохранения, образования и работы с детьми, а также развития малых городов и сельских территорий.
К участию в каждой из сессий привлекался широкий круг экспертов — от чиновников и специалистов федерального уровня до просто неравнодушных жителей региона. В таком формате работа над стратегией велась по инициативе главы области Дмитрия Азарова.
Во вторник, 4 сентября, в Тольятти пройдет областной форум "Стратегия лидерства", на котором планируется подвести итоги работы, проведенной в рамках сессий.
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Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.